Erdogan rencontre le chef du Hamas et appelle « à l'unité »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé samedi les Palestiniens 'à l'unité' face à Israël, au terme de sa rencontre avec le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh à Istanbul.

'Il est vital que les Palestiniens agissent dans l'unité dans ce processus; la réponse la plus forte à Israël et le chemin vers la victoire passent par l'unité et l'intégrité', a déclaré le chef de l'Etat selon un communiqué de la présidence turque.

Après les tensions récentes entre Israël et l'Iran, M. Erdogan a souligné que 'ce qui s'est passé ne devait pas faire gagner du terrain à Israël et qu'il est important d'agir de façon à conserver l'attention sur Gaza', poursuit le texte.

Enfin, toujours selon le communiqué, le chef de l'Etat a également assuré que la Turquie 'poursuivrait son aide humanitaire à la Palestine afin de soulager autant que possible les souffrances' de la population de Gaza.

La Turquie est l'un des principaux pays à envoyer de l'aide à la population du territoire palestinien. M. Erdogan a également rappelé que son pays avait pris 'un certain nombre de sanctions contre Israël, y compris des restrictions commerciales', ces dernières depuis le 9 avril.

/ATS