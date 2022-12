Eruption du volcan Semeru en Indonésie: 2000 personnes évacuées

Le volcan Semeru en Indonésie est entré en éruption dimanche. Il a craché un colossal nuage de cendres qui a fait fuir les habitants des villages situés sur son flanc, un an jour pour jour après une autre éruption qui avait fait des dizaines de morts.

Le mont Semeru est situé dans l'est de l'île de Java dont il est le point culminant à 3676 mètres d'altitude. Les villageois vivant dans son ombre ont fui par dizaines à l'approche du nuage de cendres haut de 1,5 km, emportant ce qu'ils pouvaient.

Selon les services de secours, près de 2000 d'entre eux ont été évacués. Certains sont partis à trois sur des motos tandis que les autorités locales sonnaient l'alarme avec des tambours de bambou et que le ciel s'obscurcissait comme en pleine nuit, la pluie de mousson se mêlant à la cendre, a constaté l'AFP sur place.

'Avalanches brûlantes'

Les services de secours ont fait état d''avalanches brûlantes', causées par des blocs de lave qui se sont détachés du sommet pendant l'éruption et ont déferlé vers la base du volcan.

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat, mais les autorités ont demandé aux habitants de se tenir à au moins huit kilomètres du cratère. Elles ont également appelé la population d'éviter une zone de 13 km de long située le long d'une rivière au sud-est du mont Semeru, vers laquelle le nuage de cendres volcaniques se déplaçait.

Le Centre de volcanologie et de prévention des catastrophes géologiques (PVMBG) a relevé le niveau d'alerte autour du mont Semeru au niveau 4, le plus élevé. 'Cela signifie que le danger menace les zones peuplées et que l'activité du volcan s'est intensifiée', a déclaré son porte-parole Hendra Gunawan à Kompas TV.

Pluie et cendres

'Il faisait sombre et il pleuvait. La pluie n'était pas seulement composée d'eau, mais aussi de cendres volcaniques. C'était comme de la boue', a raconté un journaliste de l'AFP à Lumajang, où est situé le volcan. 'Il n'y a pas eu de bruit ni de tremblement de terre du tout, mais tout à coup des nuages chauds sont descendus.'

Selon les services de secours, un total de 1979 personnes provenant de six villages ont été relogées dans onze refuges ouverts pour l'occasion.

Les autorités ont aussi distribué des masques aux habitants pour les protéger contre la pollution de l'air par les cendres. Après l'éruption, internet a été coupé et le réseau téléphonique mobile était défaillant.

Alerte au Japon

L'Agence météorologique japonaise a de son côté mis en garde contre un possible tsunami, causé par l'éruption du volcan indonésien, dans les îles de Miyako et Yaeyama, à l'extrême-sud de l'archipel nippon, selon l'agence Kyodo. Mais rien de tel ne s'est finalement produit.

Il y a exactement un an, le 4 décembre 2021, le mont Semeru était déjà entré en éruption, faisant au moins 51 morts. Des coulées de boue et de cendres avaient englouti des villages et près de 10'000 personnes avaient dû fuir leurs maisons. Une autre éruption avait eu lieu deux jours plus tard.

Un pont reliant deux districts de la région, en cours de reconstruction après l'éruption de l'année dernière, a de nouveau été fortement endommagé dimanche, selon le PVMBG.

Sur la 'ceinture de feu'

L'Indonésie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une forte activité volcanique et sismique. L'archipel d'Asie du Sud-Est compte environ 130 volcans actifs.

Samedi, l'île de Java avait été touchée par un séisme de magnitude 5,7, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS). L'Agence indonésienne de météorologie, du climat et de géophysique (BMKG) a pour sa part évalué la magnitude à 6,4. L'épicentre était situé à 112,5 km de profondeur à 18 km au sud-est de la ville de Banjar, dans l'ouest de Java.

Deux semaines plus tôt, le 21 novembre, un séisme de magnitude 5,6 survenu à faible profondeur près de Cianjur avait fait au moins 331 morts, détruit de nombreux immeubles et provoqué des glissements de terrain meurtriers.

