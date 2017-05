Explosion d'une voiture piégée à Kaboul: des morts et des blessés

Au moins 80 personnes ont été tuées et plus de 350 autres ont été blessées mercredi matin dans la forte explosion au camion piégé à Kaboul, la capitale afghane, selon des responsables. Ce nouveau bilan est toujours provisoire et pourrait encore s'alourdir.

Il émane du ministère de la Santé. Le ministère de l'Intérieur parle lui de 64 morts. Face à l'urgence, le ministère de l'Intérieur a appelé la population à des dons de sang dans les hôpitaux.

L'explosion a eu lieu près de l'ambassade d'Allemagne, dans le quartier diplomatique qui abrite également des bureaux du gouvernement, en pleine heure de pointe. 'C'était un véhicule piégé près de l'ambassade allemande, mais il y a plusieurs autres enceintes importantes et des bureaux à proximité. Il est difficile de dire quelle était la cible exacte', a déclaré un porte-parole de la police de Kaboul, Basir Mujahid.

L'explosion s'est produite vers 06h00 (suisses) du matin. Des dizaines de voitures démolies gisaient abandonnées sur le site, où les forces de sécurité et les secours étaient déployés. Un hélicoptère tournait au-dessus du site. On ne sait pas encore si des employés afghans ou allemands de l'ambassade ont été tués ou blessés, a déclaré un responsable des services de sécurité à Berlin.

Dégâts aux ambassade de France et d'Allemagne

Interrogée sur Europe 1, la ministre française des Affaires européennes, Marielle de Sarnez, a pour sa part évoqué des 'dégâts matériels' aux ambassades de France et d'Allemagne à Kaboul, tout en indiquant qu'aucune victime n'avait été signalée pour le moment.

De nombreux blessés ont été transportés dans divers hôpitaux de Kaboul, a déclaré un porte-parole du ministère afghan de la Santé, ce qui rend difficile leur comptabilisation et leur identification.

Des nuages de fumée noire couvraient le centre-ville et des maisons situées à plusieurs centaines de mètres de l'explosion ont été endommagées, avec des vitres et des portes soufflées par la déflagration. Un photographe de l'AFP a pu voir plusieurs corps allongés et des blessés en détresse et couverts de sang près de la zone de l'explosion, laissant craindre un bilan très élevé.

Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque dans l'immédiat mais l'explosion intervient peu après l'annonce fin avril par les talibans du début de leur 'offensive de printemps'. Le groupe Etat Islamique a également commis plusieurs attentats sanglants dans la capitale. L'attaque de mercredi intervient quelques jours après le début du mois de jeûne du ramadan.

/ATS