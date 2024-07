Explosion dans un café bondé dans le centre de Mogadiscio

Un café fréquenté du centre de Mogadiscio, en Somalie, a été dévasté par une puissante explosion dimanche en fin de journée, a constaté un journaliste de l'AFP. L'établissement Top Cafe était bondé en raison de la transmission de la finale de l'Euro 2024 de football.

Des médias locaux ont montré une énorme boule de feu et des panaches de fumée s'élevant dans le ciel. On ignore encore s'il y a des victimes, mais la police et les ambulances se sont précipitées sur le lieu de l'explosion, selon un journaliste de l'AFP.

Selon plusieurs médias locaux, l'explosion a été déclenchée par un kamikaze ou une voiture piégée, mais ces informations n'ont pas pu être vérifiées dans l'immédiat.

Les shebabs, formation djihadiste liée à Al-Qaïda, ont perpétré par le passé de nombreux attentats et autres attaques à Mogadiscio et dans d'autres régions de ce pays en proie aux troubles.

Samedi, cinq détenus considérés comme des combattants du groupe islamique radical ont été tués dans des échanges de tirs lors d'une tentative d'évasion de la prison principale de Mogadiscio.

/ATS