Frappes sur deux écoles à Gaza: la Défense civile fait état de 18 morts

La Défense civile dans la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas, a fait état jeudi d'au moins 18 morts dans des frappes israéliennes sur deux écoles à Gaza-ville. L'armée israélienne a confirmé des frappes sur des centres de commandement du mouvement islamiste.

'L'occupation israélienne a tué plus de 18 citoyens dans des frappes sur deux écoles', a déclaré un porte-parole de la Défense civile, Mohammad al-Moughayyir, en référence aux écoles Al-Zahra et Abdel Fattah Hamoud de Gaza-ville.

Il ajouté que 60 personnes avaient été blessées et que plus de 40 étaient toujours portées disparues. 'Il s'agit clairement d'une attaque contre des écoles et des installations civiles sûres dans la bande de Gaza', a-t-il affirmé.

De son côté, l'armée israélienne a déclaré que ces établissements abritaient des centres de commandement du Hamas. 'Les écoles étaient utilisées par les terroristes et les commandants du Hamas, d'où ils planifiaient et menaient des attaques', a souligné l'armée dans un communiqué.

/ATS