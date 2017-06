Fusillade près de Washington: des blessés, dont un élu

Une fusillade a éclaté mercredi sur un terrain de sport fréquenté par des élus du Congrès près de Washington, selon la police et des médias américains. Au moins quatre personnes ont été blessées, dont un chef de file du parti républicain.

Un inconnu a ouvert le feu avec une arme semi-automatique lors de ce rassemblement en marge d'un entraînement de baseball, rapportent la police et des témoins. Le suspect a été interpellé, a indiqué la police d'Alexandria, dans l'Etat de Virginie, sur son compte Twitter.

'Les victimes sont transportées dans des hôpitaux', a précisé la police. Steve Scalise, un des chefs de file du parti républicain à la chambre de représentants, figure parmi les blessés, a témoigné sur la chaîne CNN, le parlementaire Mo Brooks qui lui a porté les premiers secours.

Un semi-automatique

'J'étais sur le terrain et j'entends 'bam!', je me retourne et je vois un fusil sur la troisième base (...) J'entends un autre 'bam!' et je réalise qu'il s'agit d'un tireur. Au même moment, j'entends Steve Scalise pousser un cri. Il a été touché (...) L'arme était un semi-automatique et il a continué à tirer sur différentes personnes', a-t-il raconté sur CNN.

Le président Donald Trump a été informé de la situation, a indiqué le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer. 'Nos prières et nos pensées vont aux victimes', a-t-il encore écrit.

/ATS