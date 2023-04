Garde-côtes mobilisés pour sauver des milliers de migrants

Les garde-côtes italiens tentent lundi de sauver 1200 migrants entassés à bord de deux bateaux de pêche en mer Méditerranée. Ils ont déjà secouru quelque 2000 autres personnes depuis vendredi lors de différentes opérations.

Les opérations pour secourir 800 migrants à bord d'un bateau de pêche surchargé étaient en cours, ont indiqué les garde-côtes, qui les ont qualifiées de 'complexes' en raison du surpeuplement de l'embarcation transportant les migrants. Le bateau a été localisé dans les eaux italiennes à plus de 190 km au sud-est de Syracuse en Sicile.

Trois bateaux de patrouille des garde-côtes et un navire marchand, sous la coordination du 'Nave Peluso', navire des garde-côtes, sont engagés dans les opérations de secours.

Un deuxième bateau de pêche transportant 400 migrants a été intercepté dans les eaux italiennes par le navire des garde-côtes 'Diciotti' au sud-est du cap Passero, à la pointe sud de la Sicile. Deux navires de commerce participaient aux secours lors de cette opération, selon les garde-côtes.

Alarm Phone, une ligne téléphonique pour les personnes en détresse en mer, a indiqué lundi sur Twitter que les migrants à bord étaient 'dans un état de panique'. Selon une femme à bord, le bateau parti de Libye n'a plus de capitaine, et plusieurs passagers, dont un enfant, une femme enceinte et une personne invalide, ont besoin de soins médicaux, a tweeté dimanche Alarm Phone. Trois personnes paniquées ont sauté par-dessus bord et une a perdu connaissance.

Nombreuses arrivées à Lampedusa

Depuis vendredi, quelque 2000 personnes ont déjà été secourues au cours d'opérations multiples, ont indiqué les garde-côtes. Des milliers de migrants ont atteint les côtes italiennes, notamment les rivages de l'île de Lampedusa au cours des derniers jours après avoir accompli la périlleuse traversée à bord d'embarcations de fortune depuis les côtes nord-africaines.

Dimanche, l'ONG allemande ResQship a annoncé qu'au moins deux migrants étaient morts et une vingtaine d'autres portés disparus après le naufrage de leur embarcation entre la Tunisie et l'Italie. ResQship a indiqué à l'AFP avoir pu secourir 22 personnes et les acheminer vers Lampedusa, avec la coopération des garde-côtes italiens.

Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 14'000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre un peu plus de 5300 durant la même période l'an dernier et 4300 en 2021.

/ATS