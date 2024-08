Gaza: délégation du Hamas au Caire, sans participer aux discussions

Un cadre du Hamas a annoncé samedi à l'AFP qu'une délégation du mouvement islamiste palestinien était en route pour Le Caire où se tiennent des négociations en vue d'une trêve à Gaza. Mais sans pour autant y participer.

'La délégation va rencontrer de hauts responsables du renseignement égyptien pour être informée des derniers développements dans les négociations en cours (...). Cela ne signifie pas que le Hamas participe à ces négociations', a-t-il affirmé à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat.

Il y a une semaine, les médiateurs américain, qatari et égyptien avaient discuté avec les chefs du renseignement israélien à Doha d'un plan pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza assorti de la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Ce nouveau cycle de négociation se poursuit depuis vendredi au Caire en présence du directeur de la CIA, William Burns, du coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, du chef du Mossad (renseignements extérieurs israéliens), David Barnea, et du Shin Bet (sécurité intérieure israélienne), Ronen Bar.

'Appliquer le plan Biden'

Même s'il ne participe pas aux discussions, le Hamas est régulièrement tenu informé des avancées par les médiateurs égyptien et qatari.

Il a récemment dit refuser 'plus de négociations' et plaidé pour 'l'application du plan Biden', une feuille de route présentée fin mai par le président américain Joe Biden.

Le principal point d'achoppement est l'insistance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à maintenir des troupes dans le 'couloir de Philadelphie', à la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza.

Le cadre du Hamas a redit samedi à l'AFP que 'le retrait complet des troupes d'occupation (israélienne) de toute la bande de Gaza, couloir de Philadelphie inclus' était une condition sine qua non à la signature d'un accord.

Près de 100'000 blessés à Gaza

L'Egypte, les Etats-Unis et le Qatar mènent depuis des mois une médiation en vue de faire aboutir un accord de trêve dans la guerre à Gaza déclenchée le 7 octobre par une attaque de commandos du Hamas en Israël. Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 105 sont toujours retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée.

Depuis cette date, Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007. Ces représailles ont fait au moins 40'265 morts et plus de 93'000 blessés, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. En majorité des femmes et des enfants, selon l'ONU.

