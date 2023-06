Génocide au Rwanda: Kabuga « inapte » à être jugé

Un tribunal de l'ONU basé à La Haye a déclaré mercredi que Félicien Kabuga, financier présumé du génocide au Rwanda en 1994, âgé de 88 ans, était inapte à être jugé. Il n'y aura donc pas de procès.

Le tribunal a 'conclu que Félicien Kabuga est inapte à participer de manière significative à son procès et qu'il est très peu probable qu'il retrouve sa forme physique à l'avenir', a déclaré dans un communiqué la juridiction. Celle-ci est à la recherche d'une alternative 'qui ressemble le plus possible à un procès, mais sans possibilité de condamnation'.

/ATS