Guerre à Gaza: le Canada cesse ses exportations d'armes vers Israël

Le Canada va cesser d'envoyer des armes vers Israël a annoncé mardi une source gouvernementale canadienne. Cette dernière précise qu'Ottawa n'a exporté que des armes 'non létales' depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas.

'Nous sommes dans une situation où la réalité sur le terrain ne nous permet plus' d'exporter des armes, a déclaré cette source à l'AFP.

Les licences de vente d'armées accordées par le Canada depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas il y a cinq mois concernaient uniquement l'exportation d'équipements non létaux, a ajouté cette même source. 'Aucune exportation n'a eu lieu depuis janvier'. Parmi ces armes 'non létales' figuraient des 'outils de communication', a-t-elle encore indiqué.

Tout en affirmant le droit d'Israël à se défendre, le premier ministre Justin Trudeau a adopté une position de plus en plus critique à l'égard de l'opération militaire menée par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Poursuites judiciaires

Lundi en fin de journée, le Parlement canadien a adopté une motion non contraignante appelant la communauté internationale à oeuvrer en faveur d'une solution à deux États pour résoudre le conflit.

D'après Radio Canada, Ottawa a exporté plus de 21 millions de dollars canadiens (13,8 millions de francs au cours actuel) de matériel militaire vers Israël en 2022 et 26 millions de dollars en 2021. Cela place Israël parmi les 10 principales destinations des exportations d'armes canadiennes.

La question de la livraison d'armes à Israël a déclenché des poursuites judiciaires dans plusieurs pays dans le monde. Au Canada, une coalition d'avocats et de citoyens d'origine palestinienne a déposé au début mars une plainte contre le gouvernement canadien visant à suspendre les exportations d'armes vers Israël.

Ces derniers accusent le pays de violer le droit international mais aussi son droit interne sur les exportations d'armes.

