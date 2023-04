HRW: les gardes-frontières turcs torturent et tuent des Syriens

Des gardes-frontières turcs torturent et ouvrent le feu sur des Syriens qui tentent de passer la frontière, faisant parmi eux des morts, a accusé jeudi l'ONG Human Rights Watch. l'ONG a appelé Ankara à enquêter sur ces abus.

'Les gardes-frontières turcs tirent sans discrimination sur des civils syriens à la frontière avec la Syrie, et torturent, et ont recours à la force excessive contre les demandeurs d'asile et les migrants qui tentent de passer en Turquie', a affirmé Humans Right Watch (HRW) dans un communiqué.

Le gouvernement turc doit 'enquêter sur ces graves violations des droits humains' et 'demander des comptes' aux gardes-frontières responsables de ces abus, a estimé l'ONG.

Battus et torturés

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), 12 Syriens ont été tués et 20 autres blessés par des tirs de gardes-frontières turcs depuis le début de l'année.

La Turquie, qui accueille près de 3,6 millions de Syriens ayant fui la guerre qui ravage leur pays depuis 2011, garde la frontière fermée entre les deux pays.

Le 11 mars, selon ce communiqué de HRW, des gardes-frontières turcs ont 'battu et torturé un groupe de huit Syriens qui tentaient d'entrer illégalement en Turquie', indiquant qu'un homme et un enfant étaient morts en détention tandis que d'autres avaient été gravement blessés.

Centaines de morts et blessés

'Les gendarmes et les forces armées turques chargés du contrôle des frontières maltraitent régulièrement et tirent sans discrimination sur les Syriens le long de la frontière, faisant des centaines de morts et de blessés ces dernières années', a déploré Hugh Williamson, directeur pour l'Europe et l'Asie centrale de l'ONG.

Il a dénoncé la 'brutalité systématique de la part des gardes-frontières turcs que le gouvernement n'a pas réussi à enrayer.' 'L'accueil généreux par la Turquie d'un grand nombre de Syriens ne la dispense pas de ses obligations de respecter les droits des autres personnes cherchant une protection à ses frontières', a-t-il poursuivi.

Même si la frontière avec la Syrie est fermée, la Turquie accueille des cas humanitaires, notamment des personnes requérant des soins médicaux, et autorise les Syriens résidant en Turquie à rendre visite à leurs familles pendant les fêtes.

Mais depuis le séisme meurtrier ayant frappé le 6 février les deux pays, les autorités turques ont renforcé les restrictions à la frontière.

/ATS