Huit blessés après un séisme de magnitude 6,3 dans l'ouest du Japon

Huit personnes ont été légèrement blessées lors d'un séisme d'une magnitude de 6,3 survenu mercredi soir dans un détroit de l'ouest du Japon, rapportaient jeudi les autorités et les médias locaux. Le tremblement de terre n'a pas déclenché d'alerte au tsunami.

Ce premier bilan mentionne des blessures sans gravité, notamment dues à des chutes et des dégâts mineurs.

L'hypocentre du tremblement de terre a été localisé à proximité du port d'Uwajima dans le détroit de Bungo, qui sépare les îles de Kyushu et de Shikoku, à une profondeur d'environ 25 kilomètres, selon l'institut géologique américain USGS. L'agence météorologique japonaise JMA lui a attribué une magnitude de 6,4 et évaluait sa profondeur à 50 km.

L'autorité japonaise de sûreté nucléaire (NRA) a affirmé de son côté que la centrale nucléaire d'Ikata, située dans la région, fonctionnait normalement. 'Aucune anomalie n'a été détectée', a-t-elle assuré.

Jeudi matin, les médias locaux faisaient état d'une douzaine de bris de canalisations d'eau à Uwajima, dans le département d'Ehime. Des routes étaient aussi bloquées dans ce département à cause d'un glissement de terrain et de chutes de pierres.

Grosse frayeur

'J'étais sur le point d'aller me coucher quand j'ai entendu un grondement et j'ai su qu'un séisme allait se produire. Puis j'ai ressenti une secousse telle que je n'en avais jamais connu de ma vie et cela a continué à trembler pendant 10 ou 20 secondes', a raconté un pêcheur à la chaîne de télévision NHK. Il a ajouté que quelques petits objets étaient tombés dans sa maison, mais que celle-ci n'avait pas subi de dégâts majeurs.

S'étendant au carrefour de plusieurs plaques tectoniques le long de la 'ceinture de feu' du Pacifique, le Japon est l'un des pays où l'activité sismique est la plus importante au monde.

Ainsi, 2227 secousses d'intensité 1 ou supérieure sur l'échelle japonaise shindo (intensité sismique) ont été ressenties dans l'archipel en 2023, dont 19 séismes de magnitude égale ou supérieure à 6, selon la JMA. La grande majorité de ces séismes sont bénins et même les plus forts causent généralement peu de dégâts, grâce notamment à l'application de normes de construction antisismiques extrêmement rigoureuses.

