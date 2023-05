Incendies dans l'ouest canadien: la pluie tant espérée arrive

Une pluie fraîche, pouvant s'avérer utile aux secours pour contenir les incendies, est attendue dans l'ouest du Canada à partir de dimanche. Les autorités faisaient face samedi à 87 incendies actifs.

Plus de 800'000 hectares ont déjà brûlé dans l'Alberta, qui a déclaré l'état d'urgence au début mai et fait appel à l'aide étrangère.

Des 'averses et orages épars' ont déjà été observés dans la province plus tôt dans la journée de samedi, a indiqué Christie Tucker du service de lutte contre les incendies de l'Alberta. 'Nos prévisionnistes suivent un front qui arrive à partir de demain dans la province', a-t-elle précisé.

Il 'devrait apporter des températures fraîches essentielles, de l'humidité et même de la pluie'. Ce phénomène météorologique devrait durer 'quelques jours', a indiqué Mme Trucker.

Situation 'volatile'

'Tout dépend où cette pluie tombera exactement... mais dans la zone où nous l'attendons, cela devrait faire une grande différence' pour les 2500 pompiers, qui affrontent 87 feux de forêt et de broussailles, dont 23 étaient samedi soir toujours considérés comme non maîtrisés. Samedi, plus de 10'000 personnes de l'Alberta étaient encore concernées par des ordres d'évacuation.

Selon Cyndee Evans, directrice de l'agence fédérale de gestion des urgences, la situation dans l'Ouest canadien reste 'volatile'.

Depuis quelques années, l'ouest du Canada est frappé régulièrement par des événements météorologiques extrêmes, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique.

/ATS