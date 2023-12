Inde: la Cour suprême confirme le retrait de l'autonomie du Cachemire

La Cour suprême de l'Inde a avalisé lundi la décision du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi de mettre fin au statut semi-autonome du Cachemire. Cette région est le foyer d'une insurrection de longue date.

La décision de 2019, qui permettait à New Delhi d'administrer directement cette région Jammu-et-Cachemire à majorité musulmane, a représenté 'un aboutissement du processus d'intégration et, en tant que tel, un exercice valide du pouvoir', a déclaré la plus haute juridiction du pays.

La Cour suprême y a aussi ordonné la tenue d'élections l'année prochaine.

La plus haute juridiction du pays a déclaré que le Jammu-et-Cachemire devait être mis sur un pied d'égalité avec les autres Etats indiens 'au plus tôt et dès que possible', avec des élections à organiser d'ici le 30 septembre 2024.

Narendra Modi a salué la décision de la Cour suprême. Cette décision 'historique' est 'une lueur d'espoir, la promesse d'un avenir meilleur et un témoignage de notre détermination collective à construire une Inde plus forte et plus unie', a écrit le dirigeant nationaliste hindou sur X (ex-Twitter).

/ATS