« Inquiétude » des évêques allemands pour leur réforme

Le chef de file des évêques catholiques allemands Georg Bätzing a exprimé samedi une 'certaine inquiétude' concernant les efforts de modernisation que veut engager l'Eglise dans le pays après des consultations d'une semaine au Vatican.

Le haut ecclésiastique s'est certes déclaré 'soulagé' que l'ensemble des thèmes importants aient été discutés avec le pape François et les cardinaux pendant cette visite dite 'ad limina', normalement une réunion de routine, des évêques allemands au Saint-Siège.

'Je rentre à la maison avec une certaine inquiétude', a-t-il toutefois ajouté lors d'une conférence à Rome, précisant ne pas être en mesure d'évaluer quelle 'dynamique' se développera pour les aspirations de réforme en Allemagne après cette visite.

Vers une modernisation

Dans la foulée des scandales de pédophilie qui ont entaché la crédibilité de l'Eglise et détourné de nombreux fidèles, l'assemblée des évêques a lancé il y a trois ans un synode censé aboutir d'ici 2023 à une modernisation de l'institution.

Parmi les grands thèmes de ce synode, vu d'un oeil méfiant par le Vatican et certains évêques allemands conservateurs figurent celui des prêtres mariés ainsi qu'une place plus grande réservée aux laïcs et aux femmes.

Face à la difficulté croissante de recruter de nouveaux prêtres, l'influent cardinal de Munich Reinhard Marx, considéré comme un modéré, s'était notamment clairement prononcé en février en faveur d'une levée de l'obligation de célibat.

Blocage du pape

'Je me demande si (le célibat sacerdotal) doit être posé comme une condition de base pour chaque prêtre. Je pense que les choses telles qu'elles sont ne peuvent plus continuer ainsi', avait-il dit. Lors de la visite à Rome, les deux partis ont semble-t-il campé sur leur position.

Le Vatican continue de s'opposer à une telle réforme, craignant qu'elle se propage dans d'autres pays, selon Georg Bätzing. Le pape a déjà reproché aux évêques allemands de vouloir créer une nouvelle Eglise protestante.

'Mais les évêques allemands ont clairement dit que l'Eglise vivait une époque où (...) les interdits et les intimidations ne sont plus possibles', a insisté Georg Bätzing. Leur marge de manoeuvre reste toutefois très étroite, puisque toute réforme devra recevoir la bénédiction du pape.

/ATS