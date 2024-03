Jérusalem: un jeune de 15 ans blesse 2 Israéliens avec un couteau

Deux membres des forces de sécurité israéliennes ont été blessés mercredi dans une attaque au couteau commise par un Palestinien de 15 ans au niveau d'un barrage situé au sud de Jérusalem, a annoncé la police. L'agresseur a été abattu par un soldat.

Cette attaque a eu lieu vers 08h15 (07h15 en Suisse) au niveau du 'check-point des tunnels', séparant la périphérie de Jérusalem de la Cisjordanie occupée, où l'adolescent est arrivé en vélo, a indiqué la police dans un communiqué.

'Lorsque les forces de sécurité présentes au check-point ont voulu le contrôler, le terroriste a sorti un couteau et a commencé à les poignarder', a poursuivi la police. Cet adolescent a 'été neutralisé par un soldat et un garde de sécurité qui ont tiré sur lui et il a ensuite été déclaré mort', toujours selon la police.

Une soldate et un garde de sécurité ont été légèrement blessés et évacués vers un hôpital, a encore dit la police.

L'agence de presse palestinienne Wafa a indiqué pour sa part que ce jeune Palestinien 'avait été laissé en train de perdre son sang' par les forces de sécurité 'jusqu'à ce qu'il meure'.

Cette attaque intervient au lendemain de la mort d'un Palestinien de 12 ans, tué mardi soir par un tir de la police israélienne lors de heurts à Jérusalem-Est, secteur de la ville occupé et annexé par Israël.

Début du ramadan sous tension

Rami Hamdan al-Halhouli a été mortellement blessé par ce tir au cours de 'violents heurts' dans le camp de réfugiés de Chouafat et est décédé à l'hôpital, selon la police. Celle-ci a précisé que le garçon avait visé les forces de sécurité avec des feux d'artifice.

Des centaines de policiers ont été déployés dans la Vieille ville de Jérusalem depuis le début du ramadan lundi, par craintes de tensions en pleine guerre à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Vendredi, des milliers de membres des forces de l'ordre seront déployés pour la première grande prière sur l'esplanade des Mosquées depuis le début du mois de jeûne musulman.

