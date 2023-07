Joe Biden en visite éclair au Royaume-Uni avant le sommet de l'Otan

Le président américain Joe Biden est arrivé lundi matin à Londres pour évoquer avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak le soutien à l'Ukraine. La rencontre a lieu en prélude à un important sommet de l'Otan en Lituanie.

Souriant, le chef d'Etat américain a serré la main du dirigeant britannique en échangeant quelques mots avec lui devant les objectifs sur le perron du 10 Downing Street, paré d'un tapis rouge. Il a insisté sur la relation 'solide comme le roc' entre Washington et Londres.

Arrivé dimanche soir dans la capitale britannique, Joe Biden, 80 ans, est ensuite attendu à Windsor pour prendre le thé avec le roi Charles III.

'Liens solides'

En amont de cette visite, la Maison Blanche a indiqué que Joe Biden souhaitait 'encore renforcer sa forte relation' avec le Royaume-Uni, tandis que pour Downing Street, la venue du président américain 'témoigne des liens solides' entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Si Rishi Sunak et Joe Biden se sont rencontrés à cinq reprises ces derniers mois, l'absence du président américain au couronnement de Charles III en mai, représenté par son épouse Jill, et ses critiques sur la manière dont Londres gérait la situation de l'Irlande du Nord depuis le Brexit, ont été mal perçues au Royaume-Uni.

Mais lors du déplacement du Premier ministre à Washington le mois dernier, Joe Biden y avait assuré que Washington n'avait pas 'de plus proche allié' que le Royaume-Uni.

Les deux dirigeants avaient évoqué la situation en Ukraine, noué un nouveau partenariat économique mais pas d'accord de libre-échange, et discuté des enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle.

Thé avec Charles III

Dans la résidence royale du château de Windsor, à l'ouest de Londres, le président américain sera reçu avec garde d'honneur et hymne américain, avant de prendre le thé avec Charles III.

Les deux chefs d'Etat devraient surtout parler d'environnement, selon la présidence américaine, sujet sur lequel le roi est engagé de longue date et pour lequel le président américain éprouve un 'respect immense', selon le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Ils prendront notamment connaissance des conclusions d'un forum sur les financements en faveur du climat dans les pays en développement, auquel participe à Windsor l'envoyé spécial américain pour le climat John Kerry.

Ce sera leur première rencontre depuis le couronnement de Charles III. Auparavant, Joe et Jill Biden avaient assisté aux funérailles de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier.

Soutien à l'Ukraine

Cette visite intervient deux jours après la décision des Etats-Unis de livrer à l'Ukraine des armes à sous-munitions, controversées et interdites dans nombre de pays de l'Otan.

Emboîtant le pas aux réactions embarrassées d'alliés européens, Rishi Sunak a rappelé samedi que le Royaume-Uni est signataire de la convention d'Oslo de 2008 interdisant la production et l'utilisation de ces armes et 'décourage' leur utilisation.

'Nous continuerons de faire notre part pour soutenir l'Ukraine', a-t-il toutefois insisté, Londres étant le deuxième fournisseur d'aide militaire à Kiev depuis le début de l'invasion russe.

A bord d'Air Force One, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan a réduit la différence de position entre Washington et Londres à une position 'légale'. Le Royaume-Uni est 'signataire de la convention d'Oslo, les Etats-Unis ne le sont pas', a-t-il fait valoir. Mais Joe Biden et Rishi Sunak sont 'sur la même page stratégiquement sur l'Ukraine', a-t-il insisté, mettant en avant la bonne relation entre les deux dirigeants.

Sommet de l'Otan

Joe Biden et Rishi Sunak devraient ainsi évoquer le conflit à la veille d'un sommet important de l'Otan à Vilnius en Lituanie, où l'Ukraine espère recevoir de nouvelles promesses de livraisons d'armes et une avancée concrète sur un processus d'adhésion à l'Alliance.

Mais le président démocrate a douché les espoirs de Kiev sur ce point. 'Je ne pense pas qu'elle soit prête à faire partie de l'Otan', a-t-il affirmé lors d'un entretien sur CNN.

Après Londres et le sommet de l'Otan à Vilnius, mardi et mercredi, Joe Biden se rendra en Finlande pour une réunion avec des dirigeants des pays nordiques.

