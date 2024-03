Kala, petite tigresse de Sumatra, vole la vedette au zoo de Rome

Kala aime bien s'allonger sur son père Kasih pour faire des câlins: née il a trois mois au zoo de Rome, cette petite tigresse de Sumatra a fait jeudi sa première apparition publique devant des admirateurs enthousiastes.

Le tigre de l'île indonésienne de Sumatra, l'une des plus petites sous-espèces de la famille des tigres, est considéré en danger d'extinction.

'C'est une sous-espèce extrêmement rare. Il en reste environ 500 specimens dans la nature', a expliqué la présidente de la Fondation du zoo de Rome, Paola Palanza, à l'occasion de la présentation au public du petit félin.

'Il est donc très important que les zoos contribuent aux stratégies de conservation' en créant un fonds de gènes des tigres de Sumatra, 's'il devient nécessaire de les repeupler', a-t-elle ajouté.

'On est très content de cette naissance. Trois mois se sont écoulés et elle va bien. On est content car il y a une famille, le papa, la maman et elle, qui n'ont jamais été séparés', s'est réjoui pour sa part un expert du zoo, Yitzhak Yadid.

'Et naturellement on est d'autant plus content qu'on parle d'une espèce menacée', a-t-il souligné.

Je ne pensais pas que c'était si petit, elle fait la taille de notre chien, et c'est magnifique!', a témoigné Arnaud Champalle, un touriste français de 41 ans, dans un entretien avec l'AFP-TV.

