Kamala Harris critique Trump pour sa visite au cimetière militaire

La vice-présidente américaine Kamala Harris a accusé samedi Donald Trump, son rival à la présidentielle de novembre, d'avoir 'manqué de respect au sol sacré' du cimetière militaire national d'Arlington. Cette visite lundi dernier a suscité de nombreuses critiques.

'Donald Trump a choisi de filmer une vidéo là-bas, ce qui a abouti à une altercation avec le personnel du cimetière. Que ce soit clair: l'ancien président a manqué de respect à un sol sacré, tout cela pour un coup d'éclat politicien', a déclaré la candidate démocrate sur X.

L'ancien président s'était rendu dans le cimetière national d'Arlington, proche de Washington, pour participer à une cérémonie honorant les treize soldats tués durant le retrait des forces américaines d'Afghanistan en 2021.

Une altercation a eu lieu pendant cette visite entre l'équipe de Donald Trump, qui cherchait à prendre des photos de l'événement, et celle du cimetière, avait annoncé le cimetière d'Arlington mercredi.

L'entourage du candidat républicain, qui ne cesse de critiquer les démocrates sur le retrait américain chaotique d'Afghanistan en août 2021, avait répliqué en partageant un communiqué dans lequel les familles de soldats assuraient que la présence de photographes avait bien été 'validée' par leurs soins.

Activité politique interdite

L'US Army a confirmé jeudi qu'une employée d'Arlington avait été 'poussée brusquement ' lors de la visite de Donald Trump, alors qu'elle essayait de faire appliquer une loi fédérale qui interdit toute activité politique dans l'enceinte du cimetière.

'C'était un malencontreux incident, et il est aussi malheureux que l'employée (du cimetière) et son professionnalisme aient été injustement remis en cause', avait déclaré un porte-parole de l'armée américaine dans un communiqué.

Kamala Harris a fustigé samedi l'attitude de Donald Trump, affirmant que le cimetière n'était 'pas un endroit pour faire de la politique'.

'Respect et gratitude'

'S'il y a une chose sur laquelle nous pouvons, en tant qu'Américains, nous mettre d'accord, c'est que nos anciens combattants, les familles de militaires et les soldats devraient être mis à l'honneur, jamais dénigrés et traités avec rien de moins que notre plus haut respect et notre plus haute gratitude', a-t-elle écrit.

'C'est ma conviction qu'une personne incapable de remplir ce devoir simple et sacré ne devrait plus jamais' être président des Etats-Unis, a ajouté la démocrate.

/ATS