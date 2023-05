Kiev dit contre-attaquer à Bakhmout et dans ses environs

L'armée ukrainienne a affirmé dimanche soir mener des contre-attaques dans la ville dévastée de Bakhmout et ses environs. Le chef de la milice russe Wagner Evguéni Prigojine et le ministère russe de la défense ont assuré samedi avoir 'totalement libéré' la ville.

Mais dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti la capture. Il a assuré que Bakhmout 'n'est pas occupée' par les troupes russes, après une série de déclarations ambiguës sur la situation sur place.

Selon un porte-parole de l'armée ukrainienne sur le front est, des unités ukrainiennes 'tiennent la défense de plusieurs bâtiments et d'un certain nombre de fortifications dans la partie sud-ouest' de la ville.

Des affrontements violents ont eu lieu ailleurs à l'est, notamment à Mariinka et Avdiivka dans la région de Donetsk, selon l'état-major ukrainien. Les Russes y ont effectué quatre frappes de missiles et 45 frappes aériennes dimanche, a-t-il ajouté.

'Bakhmout et Mariinka restent l'épicentre des hostilités', précise-t-il. 'La bataille pour [...] Bakhmout se poursuit'.

/ATS