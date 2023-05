Kiev insiste sur le « respect de son intégrité territoriale »

L'Ukraine a reçu l'émissaire dépêché par Pékin pour son deuxième jour de visite mercredi. Elle a insisté sur le 'respect de son intégrité territoriale' tout en reconnaissant 'l'importance' du rôle de la Chine dans les efforts pour mettre fin à l'invasion russe.

Le voyage de Li Hui, destiné à promouvoir un règlement politique de la guerre, doit également le mener en Pologne, France (en début de semaine prochaine), Allemagne et Russie. La Chine, proche partenaire de Moscou, n'a jamais condamné publiquement l'invasion russe.

A Kiev, M. Hui a rencontré le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba avant une 'possible' rencontre avec le président Volodymyr Zelensky, a indiqué à l'AFP un haut responsable ukrainien sous couvert d'anonymat. Cet échange serait une première entre M. Zelensky, qui encourage Pékin à peser sur Vladimir Poutine, et un haut responsable chinois.

'Pas de perte de territoires'

Lors de sa rencontre avec Li Hui, M. Kouleba a 'expliqué en détail au représentant spécial chinois les principes du rétablissement d'une paix durable et juste, fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine', a indiqué son ministère.

'Il a souligné que l'Ukraine n'acceptait aucune proposition qui impliquerait la perte de ses territoires ou le gel du conflit', a-t-il souligné, alors que Kiev craint d'être poussée, à terme, à accepter un compromis avec Moscou.

Plan en 12 points

Selon Pékin, Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiatiques et ancien ambassadeur chinois à Moscou, est censé discuter du 'règlement politique' du conflit lors de sa tournée européenne.

Pékin a proposé en février un plan en 12 points pour mettre fin à la guerre, vu avec scepticisme par les Occidentaux. Le président Xi Jinping s'est lui rendu à Moscou en mars, apportant un soutien symbolique marqué à Vladimir Poutine.

Le chef de la diplomatie ukrainienne a salué le rôle 'important' de la Chine dans les efforts de paix, alors que Kiev promeut sa propre formule de règlement du conflit impliquant un retour de tous les territoires occupés par la Russie, dont la Crimée annexée en 2014.

'A la fin du mois' à Moscou

Li Hui est attendu 'à la fin du mois' à Moscou, a fait savoir mardi soir le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Roudenko, sans préciser la date.

'L'idée est de faire connaître (aux pays visités) les propositions chinoises pour un règlement politique en Ukraine et entendre les points de vue et les commentaires des interlocuteurs concernés', a-t-il affirmé.

Accord sur les céréales

Autre dossier majeur, l'accord sur les exportations de céréales ukrainniennes a été prolongé de deux mois mercredi après une médiation de la Turquie et de l'ONU. Kiev s'est dit 'reconnaissant', tandis que Moscou a dénoncé une mise en oeuvre 'déséquilibrée' du texte, ses propres exportations étant entravées par les sanctions occidentales.

Cette visite à Kiev de Li Hui intervient juste après la tournée européenne de Volodymyr Zelensky lors de laquelle il a reçu la promesse de nouvelles livraisons d'armes nécessaires pour lancer une contre-offensive d'ampleur.

Il a été entendu sur plusieurs points - missiles anti-aériens, drones d'attaque, blindés... - et a progressé vers la livraison d'avions de combat occidentaux, que les Européens sont réticents à fournir.

Interrogé sur les nouvelles livraisons occidentales, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit mercredi 'constater que le flux d'arme et de munitions vers l'Ukraine augmente et que le niveau d'armes tactiques et techniques fournies augmente également'.

Bakhmout, toujours

Sur le champ de bataille, l'Ukraine a affirmé continuer de progresser face aux Russes près de Bakhmout en avançant de 500 mètres dans certaines zones au cours de la journée. Mardi, elle avait revendiqué avoir repris 20 kilomètres carrés près de cette ville dévastée de l'est du pays, épicentre des combats.

Si les Russes sont en difficulté sur les flancs de Bakhmout, ils continuent leur lente progression dans la ville même, qu'ils contrôlent à plus de 90%.

Mais cette offensive ukrainienne locale ne semble pas être la grande attaque promise par Kiev depuis des mois, Volodymyr Zelensky estimant encore récemment que son armée avait 'besoin de plus de temps'.

Selon le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, qui a annoncé mardi la mort au front d'un Américain combattant aux côtés des Ukrainiens, un dernier réduit de 1,46 km2 de Bakhmout résiste à ses hommes.

Ailleurs en Ukraine, un enfant de cinq ans a été tué aux côtés de deux autres personnes dans un bombardement russe dans la région de Kherson, dans le sud du pays, a annoncé le gouverneur Oleksandre Prokoudine.

/ATS