Kim à Komsomolsk-sur-l'Amour pour visiter une usine aéronautique

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, en déplacement en Russie, est arrivé vendredi matin à Komsomolsk-sur-l'Amour, dans l'Extrême-Orient russe, ont rapporté des agences de presse russe. Il doit y visiter une usine aéronautique.

'Kim Jong Un est arrivé en train à la gare ferroviaire de Komsomolsk-sur-l'Amour', a indiqué l'agence de presse publique russe TASS, avant de préciser que le numéro un nord-coréen se rendait dans une 'usine aéronautique'. Selon l'agence Interfax, cette entreprise produit des 'équipements militaires et civils'.

Mercredi, lors de son premier déplacement à l'étranger depuis la pandémie de Covid, le dirigeant de Pyongyang a retrouvé le président russe Vladimir Poutine sur le cosmodrome de Vostotchny pour une visite des lieux et des discussions officielles de plus de deux heures, dans l'objectif de renforcer les liens entre leurs deux pays, notamment militaires. La visite en Russie de Kim Jong Un, qui a débuté mardi, durera 'encore quelques jours', a annoncé jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans donner plus de détails.

M. Poutine avait indiqué que Kim Jong Un devait se rendre à Komsomolsk-sur-l'Amour pour y visiter des usines produisant des équipements aéronautiques 'civils et militaires'. Le numéro un nord-coréen doit ensuite assister à Vladivostok, où il s'était déjà rendu en 2019, à 'une démonstration' militaire de la Flotte russe du Pacifique, selon le chef du Kremlin.

