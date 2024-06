L'ANC affirme travailler à former une coalition en Afrique du Sud

L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis trente ans a affirmé dimanche son intention d'entamer des discussions avec d'autres partis politiques pour former un gouvernement de coalition. Le parti historique a perdu sa majorité au Parlement cette semaine.

Le Congrès national africain (ANC) 's'engage à former un gouvernement qui reflète la volonté du peuple, qui est stable et capable de gouverner efficacement', a déclaré sa secrétaire générale Fikile Mbalula. Il mènera des discussions en interne et avec d'autres partis 'ces prochains jours'.

'Les électeurs ont montré qu'ils attendaient des dirigeants de ce pays qu'ils travaillent ensemble dans l'intérêt de tous', a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote, l'ANC du président Cyril Ramaphosa n'a obtenu que 40,2% des voix, soit une claque sévère par rapport aux 57,5% qu'il détient dans le Parlement sortant.

