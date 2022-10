L'Australie ne reconnaît plus Jérusalem comme capitale d'Israël

Israël a fustigé mardi la décision de l'Australie de ne plus reconnaître Jérusalem-Ouest comme sa capitale et convoqué d'urgence l'ambassadeur australien pour des explications. L'Autorité palestinienne s'en est elle félicitée.

Dans un communiqué, le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a qualifié la décision australienne de 'réponse précipitée à une information de presse erronée', sans préciser à quelle information 'erronée' il faisait référence.

'Nous ne pouvons que souhaiter au gouvernement australien qu'il gère ses autres dossiers de manière plus sérieuse et professionnelle', a-t-il ajouté, tandis que les Affaires étrangères israéliennes ont convoqué dans la journée l'ambassadeur australien.

L'Australie a annoncé mardi qu'elle ne reconnaîtrait plus Jérusalem-Ouest comme la capitale de l'Etat d'Israël, revenant ainsi sur une décision prise par le gouvernement conservateur précédent.

Le statut doit faire l'objet d'un accord

L'Autorité palestinienne s'est félicitée elle de ce revirement. 'Nous saluons la décision de l'Austalie concernant Jérusalem et son appel en faveur de la solution à deux Etats (...) et sa garantie selon laquelle la souveraineté future de Jérusalem dépend d'une solution permanente basée sur la légitimité internationale', a écrit sur Twitter le ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein al-Cheikh.

Pour l'ONU, le statut de Jérusalem doit faire l'objet d'un accord entre Israéliens et Palestiniens. En attendant, les pays ne doivent pas y établir leur représentation diplomatique auprès d'Israël.

Annexée en violation du droit

L'Etat hébreu s'est emparé de la portion orientale de Jérusalem en 1967, l'a annexée en violation du droit international et considère depuis cette date l'ensemble de la ville comme sa capitale 'éternelle' et 'indivisible'. Les Palestiniens veulent eux faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a affirmé mardi que la question du statut de Jérusalem devait être résolue dans le cadre de négociations de paix entre Israël et le peuple palestinien et non dans le cadre de décisions unilatérales.

Précédent gouvernement très critiqué

'Nous ne soutiendrons pas une approche qui compromet cette perspective', a-t-elle déclaré, ajoutant que 'l'ambassade d'Australie a toujours été, et reste, à Tel Aviv'.

La parti travailliste de centre-gauche est au pouvoir depuis mai en Australie. Le précédent gouvernement de Scott Morrison avait été l'objet de vives critiques quand, en 2018, il avait annoncé qu'il reconnaissait Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Il avait fait cette annonce dans la foulée d'une décision similaire du président américain Donald Trump.

Seuls quatre Etats ont établi leur ambassade à Jérusalem: les Etats-Unis, le Guatemala, le Honduras et le Kosovo.

/ATS