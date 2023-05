L'Inde prête à s'investir pour régler le conflit en Ukraine

L'Inde fera 'tout son possible' pour trouver une solution au conflit russo-ukrainien, a assuré samedi le Premier ministre indien Narendra Modi au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux hommes se sont rencontrés en marge du sommet du G7 à Hiroshima (Japon).

'Je comprends parfaitement votre souffrance et la souffrance du peuple ukrainien. Je peux vous assurer que pour régler cette guerre,, l'Inde et moi à titre personnel, nous ferons tout notre possible', a dit M. Modi au président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

/ATS