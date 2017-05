L'Iran ne doit « jamais » être autorisé à avoir la bombe nucléaire

Le président des Etats-Unis Donald Trump a accusé avec force lundi, au premier jour de sa visite en Israël, l'Iran de soutenir les 'terroristes'. Il a martelé la nécessité de faire en sorte que Téhéran n'ait 'jamais' l'arme nucléaire. Le président iranien a réagi.

'Les Etats-Unis et Israël peuvent affirmer d'une même voix que l'Iran ne doit jamais posséder une arme nucléaire, jamais, et qu'il doit cesser le financement, l'entraînement et l'équipement meurtrier de terroristes et de milices, et qu'il doit cesser immédiatement', a déclaré M. Trump lors d'une brève allocution en présence du président israélien Reuven Rivlin.

De son côté, le président iranien Hassan Rohani a rejeté les accusations de soutien au terrorisme formulées par le président américain Donald Trump et le roi Salmane d'Arabie saoudite à l'ouverture dimanche du sommet ayant réuni à Riyad les Etats-Unis, les pays arabes et des Etats musulmans, auquel la République islamique d'Iran n'a pas été conviée.

A Téhéran, M. Rohani a qualifié cette réunion de 'show', lors de sa première conférence de presse depuis sa réélection vendredi: 'La réunion en Arabie saoudite était un show qui n'a aucune valeur politique, ni concrète, l'Arabie saoudite a déjà organisé de tels shows par le passé', a-t-il dit.

Référence au 11 septembre 2001

'Ceux qui ont lutté contre les terroristes sont les peuples irakien, syrien. Les conseillers militaires iraniens les ont aidés (...) et vont continuer à le faire', a affirmé M. Rohani. Il a également défendu le Hezbollah libanais.

'Ceux qui ont soutenu les terroristes ne peuvent pas les combattre', a accusé M. Rohani. 'Je ne pense pas que le peuple américain oubliera le sang versé le 11 septembre', a-t-il poursuivi. Il faisait référence aux attentats de 2001 aux Etats-Unis, où 15 des 19 pilotes qui avaient détourné les avions ayant tué quelque 3000 personnes étaient des Saoudiens.

'Vous ne pouvez pas résoudre le problème du terrorisme simplement en donnant à une superpuissance l'argent de votre peuple', a affirmé le président iranien, faisant allusion à M. Trump.

Tests de missiles 'si nécessaire'

Sur la question de l'armement, l'Iran continuera ses tests de missiles tant que ce sera 'nécessaire', a encore déclaré Hassan Rohani. 'Sachez que lorsque nous aurons besoin techniquement de faire des tests de missiles nous le ferons et nous ne demanderons la permission à personne', a dit le président iranien.

Le président Trump a choisi l'Arabie saoudite, grand rival régional de l'Iran, pour son premier déplacement à l'étranger depuis son investiture en janvier.

Le président américain y a signé des contrats gigantesques d'un montant total de 380 milliards de dollars, dont 110 milliards consacrés à l'armement dans une région en proie à de nombreux conflits, notamment en Syrie, au Yémen et en Irak, où Téhéran et Riyad se livrent des guerres par procuration.

