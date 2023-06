L'OMS va lancer un pass sanitaire mondial contre les pandémies

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va lancer un pass sanitaire mondial pour faciliter la protection des individus contre les menaces comme les pandémies. Elle a signé lundi à Genève un accord 'historique' avec l'UE pour reprendre le système européen.

Cet arrangement constitue la première partie d'un futur réseau mondial de certification numérique de la santé qui sera appliqué dans les prochains mois. Plusieurs initiatives seront lancées dans ce cadre pour améliorer la santé pour tous.

L'OMS veut offrir à tous les Etats membres un 'accès à un outil de santé numérique ouvert', établi sur l'équité, l'innovation ou encore la protection des données, affirme le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ces dispositifs devront permettre une aide 'plus rapide et plus efficace' à la santé.

Après un premier accord il y a plus de six mois entre M. Tedros et la commissaire européenne à la santé Stella Kyriakides, les deux mêmes responsables se sont retrouvés à Genève pour signer ce nouvel arrangement. 'Ce partenariat est une étape importante', a estimé de son côté la responsable européenne.

Au total, des dizaines de pays et territoires s'appuient déjà sur la certification numérique européenne. Celle-ci facilite les déplacements entre pays et la lutte contre la pandémie.

L'OMS précise qu'elle n'aura accès à aucune donnée privée pour son réseau mondial. Les indications resteront pilotées sous la responsabilité des gouvernements. D'autres initiatives entre les deux acteurs seront discutées.

/ATS