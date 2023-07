L'ONU estime « intenable » la « chute meurtrière » de la Birmanie

L'ONU estime que la situation en Birmanie est 'intenable', deux ans et demi après le coup d'Etat. Le pays continue 'une chute meurtrière vers davantage de violences', a dit jeudi à Genève le Haut commissaire aux droits de l'homme. Plus de 3700 personnes ont été tuées.

Le régime a éliminé l''optimisme' dont faisait preuve auparavant la population, a déploré Volker Türk devant le Conseil des droits de l'homme. Même des enfants sont ciblés, insiste-t-il. Les violences sexuelles, les tueries de masse ou encore les exécutions extrajudiciaires se poursuivent.

Selon des données de 'sources crédibles' relayées par le Haut commissaire, plus de 3700 personnes ont été tuées dans la répression militaire des manifestations après le coup d'Etat et les affrontements qui ont suivi. Près de 24'000 ont elles été arrêtées.

Mais le chiffre ne rassemble que les cas qui ont pu être authentifiés et le nombre réel est probablement 'bien plus élevé', affirme encore M. Türk. Le régime poursuit une approche large. Au moins 70'000 maisons ont été brûlées, dont la plupart dans la région de Sagaing.

Sur les six premiers mois, le Haut-Commissariat a identifié une augmentation d'un tiers d'assauts indiscriminés contre les civils par rapport à la même période il y a un an. Des maisons ou des centres de santé sont notamment ciblés. Les attaques d'artillerie ont également augmenté, atteignant plus de 560 depuis le début de l'année.

Dans un récent rapport, le Haut-Commissariat a affirmé qu'au moins 40 humanitaires locaux ont été tués dans la répression de la société civile. Il dénonçait à nouveau des actes équivalant à des crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Quatre villes ou villages sur cinq dans le pays ont été affectés par les affrontements qui ont eu lieu depuis deux ans. Environ 18 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire.

