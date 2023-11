L'OSCE ouvre un conseil en partie boycotté face à la présence russe

L'OSCE a ouvert jeudi à Skopje son Conseil annuel. Cette réunion se tient en l'absence remarquée des ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine, de la Pologne et des pays baltes qui protestent contre la présence du chef de la diplomatie russe.

Le ton a été donné dès l'ouverture par le président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) , le ministre des Affaires étrangères de Macédoine du Nord, Bujar Osmani. 'La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine est une insulte' aux valeurs de l'OSCE, elle 'sape la confiance, le dialogue et notre capacité à agir', a-t-il dit devant les représentants, dont son homologue russe Sergueï Lavrov.

Le ministre russe est arrivé peu après 10h00, sans s'adresser aux journalistes présents à l'entrée du conseil. Il devait, comme les autres représentants, prendre la parole dans la matinée.

'Légitimer l'agresseur'

Ses homologues estonien, letton et lituanien ne s'exprimeront pas: ils ont décidé de boycotter le sommet, estimant que sa présence 'risque de légitimer l'agresseur qu'est la Russie en tant que membre à part entière de notre communauté de nations libres'. Pour le ministre estonien Margus Tsahkna, 'la place de M. Lavrov est dans un tribunal spécial, pas à la table de l'OSCE'.

Kiev boycotte aussi, fustigeant la venue 'd'un Etat qui a déclenché la plus grande agression armée en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale'. Et la Pologne, qui avait refusé en 2022 de permettre à M. Lavrov de participer à la réunion de l'OSCE qu'elle accueillait, a qualifié d''inacceptable' sa présence à Skopje.

Avec Ignazio Cassis

En revanche, le conseiller fédéral Ignazio Cassis participe à la réunion. 'Mes homologues et moi avons la responsabilité collective de trouver des solutions pour un bon fontionnement de l'OSCE', a-t-il écrit sur le réseau social X (ex-Twitter).

Cette organisation 'centrale pour la sécurité en Europe' se trouve confrontée à des défis majeurs 'en raison de l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine', a pour sa part souligné le DFAE.

Des décisions importantes pour le fonctionnement de la structure - par exemple sur le renouvellement de la présidence ou d'autres postes clé ainsi que sur le budget - sont bloquées, devant être prises à l'unanimité. Lors de la réunion, M. Cassis interviendra en faveur du 'maintien de la capacité d'action' de l'OSCE, précise encore le DFAE.

Détour par la Grèce

Sergueï Lavrov est arrivé dans la nuit en Macédoine du Nord 'malgré les intrigues des ennemis', a écrit sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

La Bulgarie avait d'abord autorisé M. Lavrov - visé par des sanctions occidentales pour le conflit en Ukraine - à survoler son espace aérien, mais a ensuite révoqué cette autorisation en raison de la présence dans son avion de Mme Zakharova, sanctionnée elle aussi et interdite d'entrée dans l'Union européenne.

C'est donc en passant au dessus de la Grèce que l'avion de M. Lavrov est finalement arrivé en Macédoine du Nord, selon les agences de presse russes et le site FlightRadar. La décision 'd'autoriser Lavrov à participer est conforme à notre objectif commun de maintenir le multilatéralisme en vie', a estimé mercredi soir le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell.

M. Lavrov 'a besoin d'entendre de tout le monde, à nouveau, pourquoi la Russie est condamnée et isolée. Ce sera pour lui une bonne occasion d'écouter les participants à cette réunion lui dire pourquoi la Russie est condamnée et isolée. Il pourra alors rapporter au maître du Kremlin que l'Union européenne et l'OSCE restent unies pour déplorer le comportement agressif et illégal de la Russie', a-t-il ajouté.

Multilatéralisme

Les Etats-Unis soutiennent également mordicus ce forum européen installé à Vienne dans le palais impérial des Habsbourg. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a fait un détour par Skopje mercredi soir pour montrer son soutien, mais ne sera pas présent jeudi et vendredi.

L'OSCE, crée en août 1975, lorsque les blocs des Occidentaux et des Soviétiques s'étaient entendus pour créer une plateforme de dialogue entre les deux camps ennemis, réunit aujourd'hui 57 pays.

/ATS