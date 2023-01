L'UE et l'Otan promettent d'accentuer leur soutien à la défense

L'UE et l'Otan ont promis mardi de fournir aux Ukrainiens tous les moyens militaires nécessaires pour défendre leur patrie. Des discussions sont prévues 'la semaine prochaine' sur les types d'armes qui peuvent être fournies, ont annoncé leurs dirigeants.

'Des discussions sont prévues la semaine prochaine avec les Ukrainiens pour voir quels types d'armes sont nécessaires et qui, parmi les alliés, est en mesure de les fournir', a précisé le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg après la signature d'une déclaration conjointe avec les présidents des institutions de l'Union européenne.

Ces discussions se dérouleront dans le cadre du groupe de Ramstein (le groupe de contact sur la défense de l'Ukraine) créé par les Etats-Unis, a-t-il précisé. La réunion à laquelle assistera le ministre ukrainien de la Défense sera organisée en Allemagne, a-t-on précisé à l'Otan.

Le commandement des forces aériennes américaines en Europe a ensuite indiqué que la réunion de coordination se tiendra le 20 janvier sur la base américaine de Ramstein. Les ministres de la Défense et hauts responsables militaires des pays membres du groupe de Ramstein retrouveront le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a ajouté un communiqué du commandement.

Il s'agira de la troisième rencontre sous ce format depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février.

Visite surprise

A Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, pour une visite surprise, la ministre allemande des Affaires étrangères allemande s'est entendu répéter par son homologue ukrainien la demande de chars Leopard, soulignant que plus Berlin attendait 'plus il y aura de morts parmi les civils'.

C'était la première visite d'un haut représentant occidental dans cette ville proche de la frontière russe et très éprouvée par la guerre.

Invitée par son homologue Dmytro Kouleba, Annalena Baerbock a assuré que l'Ukraine pouvait compter sur la 'solidarité' et le 'soutien' de l'Allemagne.

La ministre a dit avoir apporté 'un nouveau paquet' d'aides comprenant 20 millions d'euros pour le déminage et autant pour développer le réseau d'accès à internet Starlink. Elle a aussi annoncé de nouvelles livraisons de générateurs pour les infrastructures énergétiques ukrainiennes bombardées systématiquement par la Russie.

Mais l'Ukraine réclame surtout la livraison de chars de combat occidentaux, et Berlin n'a toujours pas répondu favorablement à sa demande de lui livrer ses blindés 'Leopard 2', du matériel lourd à la technologie reconnue.

'La Russie a subi de lourdes pertes, mais il ne faut pas la sous-estimer. Elle mobilise plus de troupes et d'équipements. Elle est prête à souffrir pour continuer la guerre. Vladimir Poutine n'a pas changé son objectif et il faut se préparer à soutenir l'Ukraine sur le long terme', a insisté Jens Stoltenberg.

'L'Ukraine doit recevoir tout le matériel militaire dont elle a besoin et qu'elle peut utiliser pour défendre son territoire', a soutenu la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Les Européens ont été les premiers à fournir des équipements militaires à l'Ukraine peu après le début du conflit, a rappelé le président du Conseil européen Charles Michel. 'Le soutien militaire doit se poursuivre pour assurer que l'Ukraine puisse se défendre', a affirmé le représentant des Etats membres.

'Niveau supérieur'

Le gouvernement ukrainien demande aux alliés la fourniture de chars d'assaut, notamment des Leopard 2 allemands.

La France, l'Allemagne et les Etats-Unis ont annoncé l'envoi de blindés - AMX-10 français, Marder allemands et Bradley américains - mais chacun a un armement différent et utilise des munitions différentes.

'Il ne s'agit pas seulement d'ajouter plus de systèmes de défense antiaérienne, plus d'armes, mais aussi de s'assurer que les systèmes et les armes déjà fournis fonctionnent comme ils le devraient, ce qui signifie que nous devons également nous assurer que nous fournissons les munitions nécessaires, les pièces de rechange et la maintenance des systèmes qui sont déjà fournis', a averti Jens Stoltenberg.

'Les alliés ont puisé profond dans leurs stocks et il faut les reconstituer pour être en mesure de protéger nos territoires et continuer à assurer un soutien à l'Ukraine', a-t-il plaidé.

Dans leur déclaration conjointe, l'UE et l'Otan se sont engagées à porter leur partenariat 'à un niveau supérieur' et à mobiliser 'l'ensemble des instruments combinés à notre disposition, qu'ils soient politiques, économiques ou militaires, pour poursuivre nos objectifs communs'.

OTAN et UE omplémentaires

Sur les 27 pays membres de l'UE, 21 sont aussi membres de l'Otan et deux autres, la Finlande et la Suède ont présenté en mai une candidature commune en vue d'intégrer l'Alliance, abandonnant des décennies de non-alignement militaire.

'L'Otan et l'UE jouent des rôles complémentaires, cohérents et qui se renforcent mutuellement pour soutenir la paix et la sécurité internationales', précise la déclaration.

Pour la première fois, l'Alliance atlantique reconnait 'la valeur d'une défense européenne plus forte et plus performante, qui contribue de manière positive à la sécurité mondiale et transatlantique et qui est complémentaire et interopérable avec l'Otan'.

'L'autonomie stratégique de l'UE est plus nécessaire que jamais', a insisté Charles Michel en soulignant la volonté de l'Union européenne d'être 'plus indépendante' sur le plan énergétique et 'complémentaire de l'Otan pour la défense et la sécurité'.

/ATS