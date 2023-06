L'air à nouveau pollué aux Etats-Unis à cause des feux canadiens

Les habitants du Midwest américain sont de nouveau plongés mercredi dans un air fortement pollué par les fumées des incendies au Canada. Il s'agit du deuxième épisode de pollution atmosphérique lié à ces feux ce mois-ci aux Etats-Unis.

A Chicago, troisième ville du pays, le ciel est gris pour le deuxième jour consécutif et certains habitants ont remis des masques pour se déplacer. Les autorités ont conseillé de limiter le temps passé en extérieur, notamment pour les enfants ou les femmes enceintes.

A Detroit ou Indianapolis également, l'indice de pollution de l'air de l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) indique un niveau 'très nocif' pour la santé.

La fumée se déplace peu à peu vers l'est et a commencé à atteindre la région de Washington à la mi-journée. Un air comme poussiéreux, et à l'odeur légèrement âcre, est venu gâcher une journée qui s'annonçait ensoleillée dans la capitale américaine.

'Un de ces événements dans l'année serait déjà remarquable, mais cela sera notre deuxième en un mois', a souligné sur Twitter Ryan Stauffer, scientifique de la NASA spécialisé dans la pollution atmosphérique.

Des centaines de feux actifs

Au début du mois, un premier épisode de pollution atmosphérique particulièrement impressionnant avait touché tout le nord-est des Etats-Unis. Des images de New York baignée d'une lumière orange avaient fait la Une des journaux. Les autorités new-yorkaises ont mis en place des distributions de masques cette semaine, mais la ville est, pour le moment, épargnée.

La qualité de l'air est en revanche également très mauvaise à Toronto mercredi, selon les mesures des autorités canadiennes.

Une étude évaluant le lien direct entre ces feux actuels et le changement climatique n'a pas encore été conduite. Mais les scientifiques martèlent que le réchauffement de la planète, causé par les activités humaines, exacerbe en règle générale le risque d'incendie et leur intensité.

Les particules émises par les feux de forêt au Québec devraient survoler la Suisse entre jeudi soir et vendredi, selon MétéoSuisse. Un impact significatif sur la qualité de l'air n'est pas attendu et les principales conséquences seront un ciel opaque et un soleil rouge au coucher jeudi.

Quelque 500 incendies de forêt sont actuellement actifs au Canada, dont la moitié hors de contrôle. Le Québec notamment vit une saison des feux historique et particulièrement précoce. Cette crise risque de se poursuivre, car le pic de l'été est loin d'être atteint.

/ATS