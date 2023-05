L'armée arrive dans l'Ouest canadien pour lutter contre les feux

Le Canada a envoyé l'armée pour aider la province de l'Alberta dans l'ouest du pays à lutter contre les ravages des incendies qui ont brûlé plus de 410'000 hectares. La situation pourrait s'aggraver en fin de semaine, avec une forte remontée des températures.

'Les forces canadiennes vont aider les pompiers et fournir du transport aérien, participer à l'évacuation de communautés isolées et protéger les gens', a expliqué jeudi sur Twitter le premier ministre canadien Justin Trudeau. Deux jours après avoir déclaré l'état d'urgence, l'Alberta avait officiellement demandé l'aide du gouvernement fédéral lundi.

Au total, 200 soldats ont été déployés jeudi et 100 autres doivent arriver sous peu, ont précisé les autorités.

Quelques jours de temps plus frais ont donné un peu de répit aux pompiers permettant de réduire le nombre de feux et aussi à certains habitants de rentrer chez eux. Quelque 80 incendies étaient toujours actifs jeudi, dont 23 hors de contrôle.

Les prières de Charles

Certaines compagnies pétrolières et gazières ont également pu relancer leur production interrompue pendant quelques jours. La province canadienne de l'Alberta, l'une des plus grandes productrices de pétrole au monde, a connu un printemps chaud et sec propice aux départs de feux. Dans la grande majorité, ces incendies sont d'origine humaine.

Dans une lettre, le roi Charles III, chef d'Etat en titre du Canada, s'est dit 'profondément préoccupé' par la situation. Il a offert 'des pensées et des prières particulières aux personnes déplacées et à celles qui ont perdu leur maison ou leur entreprise'.

Selon le site météorologique Environnement Canada, les températures vont fortement remonter dans les prochains jours, notamment dans le centre et le nord. Elles devraient être accompagnées d'orages, des conditions propices au déclenchement de nouveaux feux en raison de la foudre.

Depuis quelques années, l'ouest du Canada est frappé à répétition par des événements météorologiques extrêmes, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique.

/ATS