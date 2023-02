L'hiver trop doux a raison de la plus grande patinoire du monde

Le canal Rideau, la plus grande patinoire au monde inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, située à Ottawa, n'ouvrira pas cette année en raison d'un hiver trop doux. Il s'agit d'une première pour la capitale canadienne.

'Malgré tous nos efforts, la météorologie a eu raison de nous pour la première fois de notre histoire', ont indiqué vendredi ses gestionnaires sur Twitter. 'Nous ne sommes pas en mesure d'ouvrir la patinoire pour la saison'.

Pour que ce canal, qui s'étale en contrebas des grands monuments de la capitale (Parlement, Sénat, université...) soit praticable, le mercure doit se maintenir entre -10 et -20 degrés celsius pendant près de deux semaines.

Températures anormalement élevées

Alors qu'il était généralement accessible à partir de la fin décembre à ses débuts dans les années 1970, le canal ouvre désormais le plus souvent à la mi-janvier, voire à la fin janvier. En 2020, il avait par exemple fallu attendre le 28 janvier pour y patiner.

Les températures plus froides enregistrées à Ottawa au cours des dernières 24 heures n'auront pas suffi à inverser la tendance. Avec des températures anormalement élevées en décembre et janvier, parfois à peine négatives, Ottawa devrait enregistrer cette année son troisième hiver le plus chaud, selon les autorités.

Les responsables du site étudient depuis plusieurs années les effets du changement climatique sur le canal et expliquent 's'y préparer', notamment en essayant de mieux comprendre la formation de la glace.

Traversant le coeur d'Ottawa sur plus de 7,8 kilomètres, le canal Rideau attire en moyenne 22'000 visiteurs par jour.

/ATS