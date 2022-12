L'incendie meurtrier d'un hôtel à Poipet dû à un défaut électrique

Un court-circuit électrique est à l'origine de l'incendie d'un hôtel casino qui a fait 26 morts au Cambodge, ont indiqué samedi les autorités. Elles ont déploré la configuration du bâtiment qui a retardé les secours.

Le feu s'est déclaré mercredi soir vers 23h30 dans l'hôtel casino Grand Diamond City à Poipet, ville cambodgienne frontalière avec la Thaïlande. Les flammes se sont rapidement propagées et plusieurs personnes ont été obligées de sauter dans le vide depuis leurs fenêtres et balcons pour leur échapper, selon des vidéos et des témoignages.

'L'accident a été causé par un court-circuit électrique', a déclaré le vice-président du comité national pour la gestion des désastres, qui a confirmé la mort de 26 personnes, dont 17 Thaïlandais, un Malaisien et un Népalais.

Brûlés vifs

'Certains sont morts brûlés, d'autres à cause du manque d'oxygène, d'autres étaient brûlés et sont morts en cherchant la sortie', a-t-il ajouté. Il a déploré le retard pris par les pompiers pour contrôler l'incendie en raison du manque d'équipement et de la configuration du complexe hôtelier.

Un employé thaïlandais du casino, Neung, 42 ans, a raconté que son père était mort dans une chambre de l'hôtel après avoir aidé deux femmes à s'échapper. 'Il a consacré beaucoup d'énergie à les aider et il est mort étouffé par la fumée', a-t-il dit à l'AFP. 'Maintenant, j'aimerais juste récupérer son corps'.

Les recherches de corps ont cessé vendredi soir. Les secouristes ont inspecté l'ensemble du bâtiment. Les services de secours cambodgiens ont reçu l'aide de leurs homologues thaïlandais, venus de l'autre côté de la frontière toute proche, et qui ont pris en charge de nombreux blessés.

Selon les autorités thaïlandaises, plus de 50 personnes ont été hospitalisées, dont treize se trouvaient dans un état critique vendredi soir.

/ATS