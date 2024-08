L'opposition vénézuélienne appelle à manifester le 17 août

La cheffe de l'opposition au Venezuela María Corina Machado a appelé dimanche à manifester samedi 17 août pour faire reconnaître la 'victoire' de l'opposition à la présidentielle du 28 juillet. Le chef d'Etat sortant Nicolás Maduro a été proclamé vainqueur du scrutin.

'Ce samedi 17 août, nous descendrons dans les rues du Venezuela et du monde [...] crions ensemble pour que le monde soutienne notre victoire et reconnaisse la vérité et la souveraineté populaire', a lancé sur les réseaux sociaux Mme Machado, qui vit dans la clandestinité depuis une dizaine de jours.

Le candidat de l'opposition, Edmundo Gonzalez Urrutia, qui avait remplacé Mme Machado, déclarée inéligible par le pouvoir, a lui dit: 'Nous avons gagné. Le Venezuela a gagné [...] On se voit le 17'. Samedi, il avait appelé M. Maduro 'à mettre fin à la violence et aux persécutions'.

Des milliers d'arrestations

Les troubles post-électoraux ont fait 24 morts, selon des ONG de défense des droits, et 2200 personnes ont été arrêtées, selon M. Maduro, qui a fait état de deux membres des forces de l'ordre tués.

Ces manifestations spontanées avaient été réprimées par les forces de l'ordre, qui n'étaient pas intervenues le 3 août lors d'un rassemblement de l'opposition à Caracas. Depuis lors, l'opposition n'avait pas appelé à manifester.

Le conseil national électoral (CNE) a ratifié le 2 août la victoire de M. Maduro avec 52% des voix, sans rendre publics le décompte exact et les procès-verbaux des bureaux de vote, assurant avoir été victime d'un piratage informatique.

Selon l'opposition, qui a publié les procès-verbaux obtenus grâce à ses scrutateurs, dont la légitimité est rejetée par M. Maduro, Edmundo Gonzalez Urrutia a remporté le scrutin avec 67% des voix.

L'opposition ainsi que de nombreux observateurs estiment que le piratage avancé par le CNE est une invention du gouvernement pour ne pas publier les documents électoraux.

