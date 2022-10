L'ouragan Orlene gagne en puissance à l'approche du Mexique

L'ouragan Orlene, qui s'était renforcé en matinée, est passé de catégorie 4 à 3 à l'approche de la côte Pacifique du Mexique, où il devrait toucher terre dans la nuit de lundi à mardi, selon le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC).

Sur une échelle allant jusqu'à 5, 'Orlene est un ouragan de catégorie 3' et se trouvait à 135 kilomètres au sud-ouest de Cabo Corrientes, dans l'Etat occidental de Jalisco, ainsi qu'à 185 kilomètres des îles Tres Marias, au moment d'un rapport du NHC publié à 18h00 GMT.

Plus puissant en matinée et qualifié d''extrêmement dangereux', il s'est affaibli au cours de la journée mais progresse plus vite vers le nord, à 13 km/h, faisant souffler des vents continus mesurés à 185 km/h.

Mais Orlene pourrait se renforcer à nouveau en passant 'à proximité ou au-dessus des îles Tres Marias (...) cette nuit (dimanche) ou lundi matin' avant de se diriger vers le Mexique continental, a expliqué le NHC.

Pluies intenses

Il devrait cependant arriver dégradé en ouragan de catégorie 1 dans la nuit de lundi à mardi, selon la Commission nationale de l'eau (Conagua), qui prévoit qu'Orlene touchera terre entre les Etats de Sinaloa et de Nayarit (Est), avant de s'affaiblir encore en progressant dans le pays.

L'ouragan a entraîné 'des pluies intenses' du sud au nord du littoral mexicain accompagnées 'de vents forts et d'une forte houle', a déclaré sur Twitter le bureau de la Protection civile qui a exhorté les habitants des zones à risque à trouver refuge dans des abris provisoires, notamment dans l'ouest et le nord-ouest du pays.

La Marine a quant à elle fermé les ports dans les Etats de Nayarit et Jalisco.

Les côtes atlantique et pacifique du Mexique sont exposées chaque année aux ouragans, en général entre mai et novembre. En octobre 1997, plus de 200 personnes ont été tuées lors du passage de Paulina sur les côtes du Pacifique.

/ATS