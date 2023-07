La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques

La Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques dans la nuit de lundi à mardi, selon la Corée du Sud, peu avant la commémoration de la fin des combats entre les deux pays. Des dignitaires chinois doivent assister aux célébrations à Pyongyang, une première depuis 2020.

L'armée sud-coréenne dit avoir 'détecté deux missiles balistiques tirés par la Corée du Nord depuis des zones proches de Pyongyang vers la mer de l'Est [également appelée mer du Japon, ndlr] à 23h55 le 24 et à minuit le 25' juillet, selon l'état-major interarmées cité par l'agence sud-coréenne Yonhap. Les deux engins ont parcouru quelque 400 km avant de tomber en mer.

Les Etats-Unis d'Amérique ont condamné ces nouveaux 'tirs de missiles balistiques'. Les essais de missiles 'constituent une menace pour les voisins de la RPDC et la communauté internationale', a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, utilisant le nom officiel de République populaire et démocratique de Corée (RPDC) pour Pyongyang.

Auparavant, le Japon avait annoncé un premier tir et précisé que le projectile était tombé en mer, à l'extérieur de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon, selon la chaîne de télévision publique NHK, citant des responsables gouvernementaux.

Relations au plus bas

Pyongyang effectue régulièrement des essais de missiles. Samedi, 'plusieurs missiles de croisière' avaient été lancés en mer Jaune, entre la péninsule coréenne et la Chine.

A la mi-juillet, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait personnellement supervisé le tir du tout nouveau missile balistique intercontinental du pays, le Hwasong-18 à combustible solide.

Le tir de ces deux derniers missiles balistiques, avant l'aube mardi, survient peu avant les célébrations en Corée du Nord des 70 ans de la fin des combats de la guerre de Corée (1950-1953).

Une délégation chinoise doit à cette occasion se rendre en Corée du Nord pour ce qui sera la première visite connue d'une délégation étrangère depuis la fermeture, début 2020, des frontières de Corée du Nord avec la pandémie de Covid-19, a déclaré l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

Les relations entre Corée du Nord et Corée du Sud se trouvent actuellement au plus bas. La diplomatie est au point mort, Kim Jong-un appelant à une accélération de la course aux armements, y compris des armes nucléaires tactiques. En réponse, Séoul et Washington ont mené des exercices militaires conjoints, s'attirant la colère de Pyongyang.

Depuis la guerre de 1950-1953, conclue par un armistice à défaut d'un traité de paix, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours officiellement en guerre.

/ATS