La Corée du Nord tire un missile balistique « non identifié »

La Corée du Nord a procédé à un nouveau test de missile balistique 'non identifié', a annoncé samedi matin l'armée sud-coréenne. L'engin a été tiré en direction de la mer de l'Est ou mer du Japon.

Le lancement intervient après un an d'essais d'armes sans précédent par la Corée du Nord, y compris le lancement de son missile balistique intercontinental (ICBM) le plus avancé en novembre. Les Etats-Unis et la Corée du Sud préviennent depuis des mois que Pyongyang s'apprête à effectuer son septième essai nucléaire, le premier en cinq ans.

Kim Jong-un a affirmé en 2022 qu'il souhaitait que la Corée du Nord détienne la force nucléaire la plus puissante du monde. Il a déclaré 'irréversible' le statut d'Etat nucléaire de son pays.

La Corée du Nord est sous le coup de multiples sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de son programme nucléaire et de ses missiles depuis 2006.

/ATS