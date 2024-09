La Russie dit avoir repoussé des attaques « massives » de drones

La Russie a affirmé dimanche avoir déjoué des attaques 'massives' de drones ukrainiens dans la nuit visant 14 de ses régions et la capitale Moscou. Cela quelques jours après des frappes d'ampleur de l'armée russe contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes.

L'Ukraine explique régulièrement que ces tentatives de frappes sur le sol russe contre des cibles militaires ou des sites aidant les forces russes ont pour but de dérégler la logistique de l'armée de Moscou, en représailles des attaques quotidiennes que ses villes et sa population subissent depuis février 2022.

'Il est tout à fait justifié que les Ukrainiens répondent à la terreur russe par tous les moyens nécessaires pour y mettre fin', a martelé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Facebook.

D'après le ministère russe de la Défense, sa défense antiaérienne a abattu au total dans la nuit de samedi à dimanche 158 drones explosifs ukrainiens au-dessus de 14 régions, en plus de Moscou.

Le ministère a précisé dans un communiqué sur Telegram que le plus grand nombre d'entre eux (122) a été abattu au-dessus des régions de Koursk, Briansk, Voronej et Belgorod, toutes limitrophes de l'Ukraine.

Deux engins ont été interceptés au-dessus de Moscou, la capitale située à plus de 500 de kilomètres de la frontière entre les deux pays, selon cette source.

Incendie maîtrisé

L'incendie provoqué plus tôt dimanche, d'après le maire Sergueï Sobianine, par la chute 'd'un drone abattu' à la raffinerie de pétrole de Kapotnia, dans le sud-est de Moscou, est 'maîtrisé', a annoncé de son côté le ministère des Situations d'urgence.

Un responsable local de la région de Moscou a par ailleurs déclaré que trois drones avaient tenté de frapper la centrale électrique au charbon de Kachira, sans faire 'de victimes ni de dégâts'.

Ce n'est pas la première fois que Moscou - et sa région - sont visées par des attaques ukrainiennes, même si celles-ci restent rares.

Le 21 août, elle avait subi 'l'une des plus importantes' attaques venant d'Ukraine, selon Sergueï Sobianine, un proche du président russe Vladimir Poutine.

Pendant l'été 2023, des engins avaient ainsi été détruits au-dessus du quartier d'affaires de la capitale, et en mai 2023, deux appareils avaient subi le même sort au niveau du Kremlin, en plein coeur de Moscou.

Poussée russe vers Pokrovsk

Au total, une dizaine de régions russes ont été visées dans la nuit par le barrage de drones explosifs ukrainiens.

'Nos défenseurs repoussent une tentative d'attaque massive de drones sur le territoire de la région de Briansk', a rapporté le gouverneur de la région, Alexandre Bogomaz, qui n'a pas donné plus de détails.

Dans la région de Belgorod, le gouverneur Viatcheslav Gladkov a déclaré que 'les vitres de trois immeubles résidentiels de (la ville éponyme de) Belgorod sont endommagées'. 'Dans une résidence privée, un entrepôt a été complètement détruit' a-t-il ajouté.

Cette attaque groupée de drones intervient quelques jours après que les infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont été la cible de plus de 200 drones et missiles russes, dans le cadre de l'une des plus importantes attaques de ce type depuis le début de l'offensive russe il y a plus de deux ans et demi.

L'Ukraine en recul dans l'est

Cela fait aussi près d'un mois que l'Ukraine a lancé une offensive d'ampleur dans la région russe de Koursk, prenant le contrôle de cent localités d'après Kiev, alors que les troupes russes poursuivent en parallèle leur poussée dans l'Est de l'Ukraine.

Dans cette zone, l'armée russe met les forces ukrainiennes sur le reculoir en direction de Pokrovsk, noeud logistique d'importance pour Kiev et cible prioritaire des forces envoyées par le Kremlin.

Celles-ci ont revendiqué dimanche la prise de la localité de Ptitchié, à une vingtaine de kilomètres de Pokrovsk, en plus de la conquête de Viïmka, près de Siversk.

Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, a d'ailleurs admis dimanche que la situation autour de Pokrovsk était 'difficile', assurant que les troupes russes avaient 'un avantage numérique et (en termes) d'armes'.

Plus au nord, les autorités de la région de Kharkiv ont annoncé que onze personnes avaient été blessées dans des bombardements russes dans la soirée de samedi et dans la nuit.

