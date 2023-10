La Russie n'obtient pas un siège au Conseil des droits de l'Homme

La Russie a recueilli 83 votes mardi lors de l'élection de nouveaux Etats membres du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU. Ce nombre est insuffisant pour retrouver un siège dans cet organe dont elle avait été écartée après son invasion de l'Ukraine.

Trois pays étaient candidats pour deux sièges vacants dans le groupe régional d'Europe de l'Est: la Bulgarie et l'Albanie ont été élues par l'Assemblée générale de l'ONU avec respectivement 160 et 123 voix sur les 193 Etats membres des Nations unies.

/ATS