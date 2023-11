La Russie a affirmé mercredi avoir pris un village près de Bakhmout, dans l'Est de l'Ukraine, une zone ravagée par les combats où les armées russe et ukrainienne s'affrontent depuis plus d'un an.

'Soutenues par l'aviation et l'artillerie', des unités russes 'ont libéré la localité d'Artiomovskoïe', dans la région de Donetsk, a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué, utilisant le nom russe de la localité de Khromove.

/ATS