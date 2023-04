La Suède à l'Otan: appel américain à la Turquie et la Hongrie

En visite en Suède, le ministre américain de la Défense a appelé mercredi la Turquie et la Hongrie à ratifier la candidature de la Suède à l'Otan 'dès que possible' et avant le prochain sommet de l'alliance début juillet.

'Nous avons hâte d'accueillir bientôt la Suède comme 32e (membre). Et pour être clair, nous avons hâte que cela arrive avant le sommet de juillet', a déclaré Lloyd Austin lors d'une visite sur la base navale suédoise de Muskö, près de Stockholm.

'Donc nous encourageons la Turquie et la Hongrie à ratifier l'entrée de la Suède dès que possible', a-t-il ajouté.

L'armée américaine a renforcé ses missions navales et aériennes en Suède 'pour souligner ce profond soutien', a expliqué le ministre américain, après des menaces de représailles formulées début avril par l'ambassadeur russe à Stockholm.

Issue des élections

Washington appuie depuis le départ l'entrée de la Finlande - effective depuis le 4 avril - et celle de la Suède, qui peine depuis des mois à obtenir le feu vert indispensable de la Turquie et de la Hongrie.

L'espoir en Suède et au sein de l'alliance est de lever les obstacles avant le sommet de l'Otan à Vilnius en Lituanie début juillet, mais la question s'annonce difficile.

Selon les analystes, beaucoup dépendra de l'issue des élections en Turquie le 14 mai, où le président sortant Recep Tayyip Erdogan brigue un nouveau mandat.

La Turquie accuse notamment la Suède d'être un havre pour des 'terroristes' kurdes ou hostiles à Ankara, réclamant des dizaines d'extraditions.

/ATS