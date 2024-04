La Suède connaît son début d'été le plus précoce jamais enregistré

La Suède a connu son 'début d'été le plus précoce jamais enregistré, avec des températures de plus de 10°C pendant cinq jours consécutifs dans trois villes du sud du pays.

'Un record météorologique suédois a été battu le samedi 6 avril 2024. Chaque jour, du 6 au 10 avril, la température quotidienne moyenne était d'au moins 10 degrés dans les stations de SMHI à Malmö, Kristianstad et Karlshamn', a indiqué jeudi l'agence météorologique suédoise sur son site internet.

'Les conditions d'un été météorologique étaient donc remplies dans ces trois stations'. 'C'est le début d'été météorologique le plus précoce jamais observé en Suède depuis le début des statistiques, qui datent de la fin du XIXeme siècle', a-t-elle ajouté.

Le précédent record remontait à il y a plus d'un siècle en 1906 quand l'été avait officiellement débuté le 10 avril. 'Inévitablement, à mesure que le réchauffement climatique progresse, la probabilité que l'été arrive de plus en plus tôt augmente', souligne le SMHI.

En dépit de l'arrivée officielle de l'été dans le sud, un temps frais devrait persister sur une grande partie de la Suède jusqu'à la semaine prochaine avec des températures sous les 10°C.

/ATS