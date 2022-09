La Suisse appelle l'Iran à la « retenue » avec les manifestants

La Suisse demande aux autorités iraniennes de faire preuve de 'retenue' avec les manifestants pacifiques après le décès de Mahsi Amini, arrêtée pour avoir mal porté son voile. Elle a appelé lundi à Genève celles-ci à ne plus restreindre Internet pour ses citoyens.

Le président de la Confédération Ignazio Cassis avait déjà relayé la semaine dernière la préoccupation suisse auprès de son homologue iranien Ebrahim Raïssi. Devant le Conseil des droits de l'homme, l'ambassadeur suisse à l'ONU à Genève Jürg Lauber a appelé les autorités à une investigation 'rapide' et 'indépendante' sur le décès de cette jeune Iranienne de la minorité kurde, 'comme elles l'ont promis'.

La jeune femme avait été arrêtée pour avoir enfreint les règles du port du foulard islamique. Mais des indications laissent penser qu'elle a été violentée par les policiers. Les autorités ont dit qu'elle était décédée naturellement mais les données médicales et les témoignages montrent le contraire.

Plus de 1200 manifestants ont été arrêtés et plus de 40 ont été tués, selon Téhéran. Cette répression a provoqué ces derniers jours une réprobation grandissante de pays occidentaux.

Des manifestations de colère ont à nouveau éclaté dimanche soir pour le dixième jour consécutif. A Téhéran, la foule a appelé à la chute du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, 83 ans, selon des images relayées par une ONG.

/ATS