La Suisse emmène le Conseil de sécurité en voyage en Colombie

La Suisse, avec ses partenaires britanniques et du Guyana, emmène les membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour quelques jours en Colombie. Ce pays est considéré comme l'un des succès dans les processus de paix ces dernières années.

Après leur arrivée mercredi soir, les quinze membres doivent multiplier les rencontres jusqu'à dimanche pour ce troisième voyage sur place depuis l'accord de 2016 entre le gouvernement et la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). 'Malgré les défis, il y a une volonté politique renouvelée pour l'application entière' de cet arrangement, a affirmé le chef de la mission de vérification de l'ONU en Colombie.

Plusieurs dialogues avec d'autres groupes armés ont lieu actuellement dans le cadre de la 'paix totale' souhaitée par le gouvernement. Les autorités et l'Armée de libération nationale (ELN) viennent d'élargir et de renforcer le cessez-le-feu pour leurs discussions.

Les membres du Conseil, dont l'ambassadrice suisse à l'ONU Pascale Baeriswyl, doivent rencontrer des représentants étatiques, des signataires de l'accord de paix avec les ex-FARC et des membres de la société civile, selon l'ONU. Une discussion est prévue jeudi avec le président Gustavo Petro. Les représentants des différents Etats vont également se rendre vendredi dans le sud du pays pour voir d'anciens combattants. Le lendemain, ils discuteront avec des dirigeants autochtones.

La Suisse s'engage depuis des décennies pour faire avancer la paix en Colombie. L'année dernière, le président de la Confédération d'alors Alain Berset s'était rendu dans ce pays dans le cadre des efforts suisses au Conseil de sécurité. Berne est aussi garante des négociations entre le gouvernement et l'Etat-major central (EMC), dissident des FARC, et accompagne celles entre ELN et autorités.

