La coalition de droite italienne remporte deux importantes régions

La coalition de droite italienne au gouvernement a remporté les élections régionales organisées dimanche et lundi dans deux importantes régions, selon les premiers résultats préliminaires, un scrutin marqué par un fort taux d'abstention.

La coalition formée de Fratelli d'Italia (FDI, extrême droite) de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, de la Ligue antimigrants de Matteo Salvini et de Forza Italia (FI, droite) de Silvio Berlusconi a remporté les deux régions les plus peuplées de la péninsule, la Lombardie, autour de Milan, poumon économique du pays, et le Latium, région de la capitale Rome.

Selon la première projection, basée sur le dépouillement de 5% des bulletins par un institut pour le compte de la télévision publique RAI, le candidat de la droite en Lombardie, le gouverneur sortant Attilio Fontana, membre de la Ligue, est crédité de 54,4% des voix, tandis que son poursuivant de gauche est crédité de 33,6%.

Dans le Latium, la droite est devant avec 52,1% des voix pour Francesco Rocca, ancien président de la Croix Rouge italienne, contre 34,7% pour le candidat de gauche, Alessio D'Amato, responsable de la santé sortant de la région, qui a reconnu sa défaite.

Résultat de chaque parti

'Félicitations à Francesco Rocca, président, et Attilio Fontana, président, pour la nette victoire aux régionales 2023 (...) un résultat qui consolide l'unité de la droite et renforce l'action du gouvernement', a réagi Giorgia Meloni sur Twitter.

'Victoire. Merci la Lombardie, merci le Latium', avait tweeté peu avant Matteo Salvini, vice-Premier ministre du gouvernement Meloni.

Ce vote a été marqué par une très forte abstention, avec seulement 37,2% de participation dans le Latium, contre 63,1% en 2018, et 41,6% en Lombardie, contre 73,1% en 2018.

L'un des enjeux sera le résultat individuel des partis de la coalition au pouvoir, qui pourrait avoir des répercussions sur les rapports de forces entre FDI, la Ligue et FI.

La Ligue et FI sont en perte de vitesse alors que FDI continue de progresser, selon un sondage publié par l'institut Youtrend le 2 février: en cas de nouvelles élections au niveau national, son score monterait à 29,4% contre 26% aux législatives de septembre. La Ligue est à 8,7% et FI à 7%, selon le même sondage.

Mme Meloni bénéficie en outre de l'incapacité des partis d'opposition à s'allier contre elle. Le Parti démocrate (PD, gauche), occupé à se chercher un nouveau leader, recule face à la remontée du Mouvement 5 Etoiles, tandis que le centre reste stable.

Les régions italiennes disposent d'une importante autonomie par rapport au gouvernement central dans de nombreux domaines, notamment la santé, les transports ou l'éducation.

/ATS