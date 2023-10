La dégringolade des Verts fait trébucher Bettel au Luxembourg

Le premier ministre libéral du Luxembourg, Xavier Bettel a perdu dimanche sa majorité avec les Verts, qui ont subi une déroute, et les socialistes. Les élections législatives ont été marquées par la victoire des sociaux-chrétiens (conservateurs).

Le parti de droite souverainiste (ADR) a enregistré une nouvelle poussée (+1 point par rapport au scrutin de 2018), à 9,3% des suffrages. Comme il y a 5 ans, les sociaux-chrétiens sont arrivés en tête (29% des voix, +0,9 point), selon des résultats complets publiés dimanche soir après la fin du dépouillement.

Mais cette fois la coalition tripartite libérale, socialiste et écologiste, dirigée depuis 2013 par Xavier Bettel, 50 ans, ne sera pas en mesure de leur barrer la route. Les libéraux ont, certes, progressé à 18,7% (+1,8 point), tout comme les socialistes à 18,9% (+1,3 point), mais les Verts ont chuté de près de 7 points, tombant à 8,5%.

Au total, l'alliance perd deux mandats et n'est plus créditée que de 29 sièges, soit moins de la moitié des 60 que compte la chambre des députés. Avec 21 sièges (comme en 2018), les sociaux-chrétiens dirigés par l'ancien ministre des finances Luc Frieden (60 ans), semblaient dimanche soir en position de force.

Tractations

'Les Luxembourgeois ont parlé. Nous avons reçu le clair mandat de diriger le prochain gouvernement. La majorité bleu-rouge-vert n'existe plus', a déclaré en fin de soirée Luc Frieden.

Ce parti domine historiquement la vie politique du Grand-Duché, qui compte 660'000 habitants. Mais la formation de l'ex-premier ministre Jean-Claude Juncker (1995-2013) avait été exclue du pouvoir à la suite d'un renversement d'alliances il y a dix ans.

M. Frieden pourrait s'allier soit avec la formation de Xavier Bettel, qui a obtenu 14 sièges, soit avec les socialistes de la ministre sortante de la santé, Paulette Lenert, qui en ont décroché 11.

Les Verts n'ont plus que 4 sièges (-5) et sont marginalisés. Ils sont même dépassés désormais par le mouvement de droite populiste ADR qui en détient 5 (+1). Une phase de négociation s'ouvrira dès lundi pour tenter de former une coalition.

/ATS