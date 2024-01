La désinformation plus grande menace à court terme selon le WEF

La désinformation constitue la plus grande menace dans les deux prochaines années, selon le Forum économique mondial (WEF). L'organisation anticipe en revanche les situations météorologiques extrêmes comme principale inquiétude sur dix ans.

En raison des changements entre puissances et ceux sur le climat, sur les technologies ou encore sur les populations, 'les menaces mondiales poussent les capacités d'adaptation à leurs limites', met en garde le WEF dans un rapport publié mercredi. Près de 1500 experts et décideurs ont alimenté cette évaluation.

Environ 30% de ces personnes s'attendent à la possibilité grandissante d'une catastrophe mondiale dans les deux prochaines années, dit l'organisation à quelques jours de sa réunion annuelle à Davos (GR). Sur dix ans, la part atteint près de deux tiers.

Parmi les menaces, celles sur les questions environnementales figurent dans les quatre premiers rangs des préoccupations. Celles qui portent sur des questions politiques seront en recul, contrairement à celles technologiques et sociétales.

A plus court terme, la désinformation est vue comme la plus importante inquiétude. Combinée à des troubles sociaux, elle est redoutée alors que des élections sont attendues dans de grands pays dans les deux prochaines années, notamment aux Etats-Unis et en Russie.

La guerre en Ukraine et le conflit actuel au Proche-Orient laissent les violences entre Etats parmi les cinq premières menaces sur cette même période. Mais les situations météorologiques extrêmes, les divisions sociétales ou la cybersécurité viennent avant celle-ci, ajoute l'organisation.

/ATS