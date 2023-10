La foule à une marche anti-gouvernementale en Pologne

Des centaines de milliers de personnes, selon les organisateurs, se sont rassemblées dimanche au départ d'une grande marche anti-gouvernementale dans le centre de Varsovie à l'appel de l'opposition, à 15 jours des élections législatives.

'Quand je vois ces centaines de milliers de visages souriants, je sens bien qu'un moment décisif de l'histoire de notre patrie arrive', a lancé au début de la marche Donald Tusk, ancien premier ministre et ex-président du Conseil européen devenu le chef du bloc centriste Plateforme civique (PO).

La manifestation est destinée à mobiliser des gens venus de tout le pays, gouverné depuis huit ans par des nationalistes eurosceptiques.

La 'Marche d'un million de coeurs', comme l'a nommée M. Tusk, a démarré à midi, heure suisse, remplissant d'une foule compacte les grandes rues du centre de la capitale.

Elle marquera 'l'un des plus grands événements' de l'histoire moderne de la Pologne et fera partie des 'plus grandes manifestations en Europe ces dernières années', a assuré M. Tusk.

'Plus peur'

'Ils ne nous intimideront pas, ils ne nous réduiront pas en silence. Il est essentiel que toute la Pologne voie que personne n'a plus peur d'eux', avait-il déclaré jeudi lors d'une réunion publique à Elblag (Nord), en visant le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS).

Dimanche, les dirigeants du PiS organisent leur propre rassemblement dans la ville de Katowice, dans le Sud du pays.

A Varsovie, les manifestants, brandissant des drapeaux polonais et européens et un petit coeur blanc et rouge - symbole de la coalition centriste - collé à la poitrine, clament à cors et à cris leur désaccord avec le pouvoir.

Des discours des responsables d'oppositions sont prévus à la fin de la marche, vers 15h00 (suisses).

L'ancien président et prix Nobel de la paix en 1983, Lech Walesa, avait annoncé sa participation.

'Rien n'est joué'

En dépit de nombreux conflits avec l'Union européenne et d'accusations d'atteintes à l'Etat de droit, le PiS, parti populiste nationaliste de Jaroslaw Kaczynski, conserve une avance confortable dans les sondages, avec environ 35% des intentions de vote, selon l'institut de sondages IBRiS.

La Plateforme civique est en deuxième position, soutenue par 27% des électeurs, selon la même étude.

Cependant, selon M. Tusk, des sondages commandés par son parti montrent que l'avance du PiS s'est réduite récemment à seulement deux points de pourcentage.

'Rien n'est encore joué', a-t-il affirmé à Elblag, promettant de demander des comptes aux autorités actuelles à l'issue du scrutin.

'Beaucoup d'entre eux iront en prison pour vol, pour avoir violé la loi et la Constitution', a-t-il insisté.

/ATS