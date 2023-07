La guerre en Ukraine a un effet « destructeur » sur Poutine (CIA)

La guerre en Ukraine a un effet 'destructeur' sur le président russe Vladimir Poutine, a déclaré samedi le directeur de la CIA, William Burns. Cela crée pour l'agence américaine de renseignements une 'occasion' exceptionnelle.

M. Burns qualifie l'invasion de l'Ukraine par la Russie de 'défi géopolitique le plus immédiat et le plus aigu pour l'ordre international aujourd'hui'.

Selon lui, la guerre est un 'échec stratégique' pour Moscou, qui a révélé les faiblesses militaires de la Russie, porté un coup à son économie et encouragé l'élargissement et le renforcement de l'OTAN.

'Le mécontentement à l'égard de la guerre continuera à ronger les dirigeants russes [...] Ce mécontentement crée pour nous, à la CIA, une occasion qui ne se présente qu'une fois par génération', a relevé M. Burns.

'Nous ne la laisserons pas passer', a-t-il ajouté, précisant que la CIA avait récemment posté un message sur Telegram expliquant aux Russes, comment joindre l'agence américaine par le biais du DarkNet.

'Effet destructeur'

Une semaine plus tôt, la révolte des mercenaires de Wagner, conduite le 24 juin par le patron du groupe paramilitaire russe Evguéni Prigojine, avait exposé au grand jour des faiblesses patentes dans la position du président russe. Le chef de Wagner avait ouvertement remis en question les raisons pour lesquelles l'intervention militaire avait été lancée, affirmant que 'la guerre était nécessaire pour qu'un groupe de salauds soit promu'.

'L'impact de ces mots et de ces actions se fera sentir pendant un certain temps, rappelant avec force l'effet destructeur de la guerre de Poutine sur sa propre société et son propre régime', estime M. Burns.

Le directeur de la CIA n'a pas mentionné son récent voyage en Ukraine, où il a rencontré des responsables du renseignement et le président Volodymyr Zelensky en juin, peu de temps avant la rébellion avortée de M. Prigojine.

Dans son discours au Royaume-Uni, M. Burns a par ailleurs évoqué la Chine. Il a notamment mis en garde contre la 'répression croissante à l'intérieur du pays et l'agressivité [du président chinois Xi Jinping, ndlr] vis-à-vis de l'étranger'.

M. Burns a également déclaré que la CIA avait créé un centre de mission axé sur la Chine et qu'elle avait plus que doublé la part de son budget global consacrée aux activités de la puissance asiatique.

/ATS